Gran Hermano: por una delicada denuncia de Titi cortaron la transmisión

Lo cierto es que Titi reveló una comprometida versión que, según comentó, habría sido dicha por Solange Abraham antes de su expulsión. Al detectar la gravedad del contenido, la producción decidió levantar de inmediato la transmisión en vivo. Pero ya era tarde: el video circulaba en redes y se convirtió en viral en TikTok en cuestión de minutos.