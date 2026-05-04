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Un influencer contó cómo vive a bordo del crucero donde se desató el brote de hantavirus

Jake Rosmarin es un vloguero que viaja en el MV Hondius, en donde murieron 3 personas producto de la enfermedad.

Un influencer contó cómo vive a bordo del crucero donde se desató el brote de hantavirus
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El influencer Jake Rosmarin relató su situación en el crucero MV Hondius, varado tras un brote de hantavirus que dejó tres muertos en el trayecto desde Ushuaia hacia Cabo Verde.
  • Tras detectarse los decesos, las autoridades de Cabo Verde prohibieron el desembarco de la nave. Rosmarin describió un clima de gran incertidumbre pese al buen manejo del personal.
  • El caso expone los riesgos sanitarios en el turismo de expedición. Se espera una resolución diplomática y sanitaria que permita el regreso seguro de los pasajeros a sus hogares.
Resumen generado con IA

Jake Rosmarin es un influencer de viajes que subió al crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia con destino Cabo Verde, con la esperanza de mostrar a través de las redes lo que definió como "un viaje a través de algunas de las islas más remotas de la Tierra". Pero el brote de hantavirus a bordo - que ya se cobró la vida de tres personas - lo dejó varado en la embarcación, sin posibilidad de descender a tierra. Visiblemente afectado por la situación, el joven compartió su testimonio con sus seguidores.

"Normalmente no haría un video como este, pero siento la necesidad de decir algo, así que escribí algunas cosas", comienza el influencer su video, que dura apenas un minuto. Explica que está a bordo del MV Hondius y añade: "Lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros".

"No somos solo una historia. No somos solo titulares. Somos personas. Personas con familias, con vidas, con gente esperándonos en casa", reclamó además el joven influencer, que cosecha más de 45 mil seguidores en Instagram, la principal usina de difusión de sus viajes.

Jake cuenta además que a bordo del crucero "hay mucha incertidumbre", y que "esa es la parte más difícil". "Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa", afirma.

Además, pide a sus seguidores que, si ven noticias sobre el incidente, "recuerden que hay personas reales detrás" y que "no es algo que esté sucediendo en algún lugar lejano". "Nos está sucediendo a nosotros ahora mismo", sentencia el joven.

Por último, Jake prometió compartir más información sobre el viaje en cuanto pueda. "Por ahora, solo les pido su amabilidad y comprensión", cierra su mensaje, desde su camarote. En una nota adicional, el influencer reconoció que el personal de Oceanwide Expeditions, la empresa operadora del crucero y la tripulación "han manejado esta situación de la mejor manera posible".

"No me resulta fácil hablar de esto, pero me encuentro bien", afirmó.

Las publicaciones de Jake suelen mostrar imágenes idílicas de sus viajes alrededor del mundo. Entre sus últimas postales, se pueden ver remotos paisajes glaciares y fauna de las isla del sur del océano Atlántico que fue tomando durante su viaje en el crucero. Sin embargo, la última publicación de su Instagram muestra un retrato completamente distinto. Lejos de la naturaleza de sus posteos anteriores, se lo ve en una habitación del barco en el que viaja hace más de un mes. Está cansado y con la voz quebrada.

El reclamo de Jake surge luego de descubrirse que un brote de hantavirus en el barco en el que viaja ya se cobró las vidas de tres pasajeros. Y de que, tras viralizarse la noticia, Cabo Verde decidiese negarles el desembarco en sus costas, dejándolo a él, al resto de los pasajeros y a la tripulación varados a bordo.

Quién es Jake Rosmarin, el vloguero que quedó varado en el crucero

Aunque la plataforma que Jake Rosmarin más utiliza es Instagram, también tiene una cuenta de Youtube en la que da una breve descripción de su persona. Allí, se define "freelance y viajero a tiempo parcial".

Según cuenta, le encanta "mostrarle a la gente el mundo y lugares que nunca pensaron que querrían visitar".

"Desde muy joven, tuve la suerte de viajar internacionalmente y de adentrarme en la fotografía, aficiones que crecieron enormemente durante la década siguiente", agrega. Algo que queda claro al ver las fotografías y videos que muestra a través de sus cuentas.

Según afirma el joven, lo que empezó como un espacio para documentar sus viajes para él, su familia y sus amigos, "se ha convertido en una plataforma para mostrar el mundo" a través de sus ojos e "inspirar a muchos a viajar".

En su cuenta de Instagram puede verse una publicación fijada en la que muestra cómo le propuso casamiento a su actual pareja, a través de una serie de videos tomados durante los viajes que hizo en los últimos dos años en los que le preguntaba, desde todos los lugares que visitó, si se quería casar con él. Una de sus paradas había sido en Ushuaia.

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