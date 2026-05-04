Un influencer contó cómo vive a bordo del crucero donde se desató el brote de hantavirus

Jake Rosmarin es un influencer de viajes que subió al crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia con destino Cabo Verde, con la esperanza de mostrar a través de las redes lo que definió como "un viaje a través de algunas de las islas más remotas de la Tierra". Pero el brote de hantavirus a bordo - que ya se cobró la vida de tres personas - lo dejó varado en la embarcación, sin posibilidad de descender a tierra. Visiblemente afectado por la situación, el joven compartió su testimonio con sus seguidores.