¿Qué es, cómo se transmite y cómo se detecta el hantavirus?

La detección de casos de hantavirus en un crucero internacional encendió las alertas sanitarias y puso el foco en la prevención local. En diálogo con LA GACETA, el subsecretario de Salud de Tucumán,Marcelo Montoya, explicó que aunque el roedor transmisor —el ratón colilargo— habita en la región, en la provincia no se registraron contagios en lo que va del año. El funcionario llevó tranquilidad al señalar que, según la Organización Mundial de la Salud, no existe un riesgo elevado de propagación del brote detectado en la embarcación, donde se investigan varios casos sospechosos y fallecimientos.

Montoya remarcó la importancia de la detección temprana, ya que la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia cuadros respiratorios graves, y llamó a la población a informarse por canales oficiales y extremar las medidas de prevención, especialmente al ventilar e higienizar ambientes cerrados.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. Los ratones de campo (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina.

¿Cómo se transmite?

- Por inhalación: es la causa más frecuente. Ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.

- Por contacto directo: al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos roedores

- Por mordeduras: al ser mordidos por roedores infectados.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas se parecen a un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza) náuseas, vómitos, y a veces dolor abdominal y diarrea. Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce como "síndrome cardiopulmonar por hantavirus", que si bien es poco frecuente puede llevar a la muerte si no es tratado a tiempo.

¿Cómo es el tratamiento?

No existe tratamiento específico. Aquellos pacientes con síndorme cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.

¿Cómo puede prevenirse?

- Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones.

- Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas.

- Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías, mantener la higiene con agua y lavandina, colocar huertas y leña a más de 30 mts de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 mts alrededor del domicilio.

- Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones). Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar.

- Realizar la limpieza (pisos, mesas, cajones y alacenas) con una parte de lavandina cada diez de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

- Al acampar hacerlo lejos de maleza y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.

- Si se encuentra un roedor vivo: usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo). Consulte en el municipio si se dispone de un servicio de control de plagas.

- Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.

¿Qué pasa en Tucumán?

El hantavirus está muy asociado a un tipo específico de roedor, el ratón colilargo, que no existe en Tucumán, explicó el director de Epidemiología del Siprosa, Rogelio Cali. Este tipo de ratón sí se encuentra en Jujuy, en la Patagonia y en algunas zonas de Buenos Aires.

Este roedor silvestre, cuyo nombre científico es Oligorizomis Longicadatus, tiene cuerpo y cabeza cortos (de unos 9 centímetros), cola más larga que el cuerpo, orejas pequeñas, y patas traseras relativamente largas; vive en regiones de matorrales y en la periferia de los bosques. Tiene hábitos predominantemente nocturnos.