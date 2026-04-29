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El precio del petróleo se dispara y supera los 119 dólares

El temor a un bloqueo prolongado del crucial estrecho de Ormuz generó subas tanto el precio del barril de Brent como el WTI estadounidense.

CLAVE. Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del petróleo que abastece a todo el mundo. CLAVE. Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del petróleo que abastece a todo el mundo. ARCHIVO / FOTO TOMADA DE TN.COM.AR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Brent superó hoy los US$ 119 tras subir 7,58% por el temor a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, ante la falta de acuerdo nuclear y el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán.
  • La escalada bélica iniciada en febrero impacta en Ormuz, por donde circula el 20% del crudo global. Trump advirtió que el bloqueo naval a puertos iraníes podría durar meses.
  • Analistas prevén un estancamiento prolongado que mantendrá la incertidumbre en el mercado energético. Se espera que la crisis continúe sacudiendo la economía y los precios globales.
Resumen generado con IA

El temor a un bloqueo prolongado del crucial estrecho de Ormuz hacía subir el Brent un 7,58% hacia las 14:15 hora argentina, hasta 119,69 dólares.

El barril de WTI, su equivalente estadounidense trepaba 7,60% hasta los 107,52 dólares.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este miércoles a Irán de que "¡más les vale espabilar pronto!" y ceder sobre su programa nuclear con el objetivo de terminar con dos meses de guerra en Oriente Medio.

Conflicto sin solución

Según un alto cargo de la Casa Blanca, Trump mencionó la posibilidad de que el bloqueo naval de los puertos iraníes se prolongue "durante meses si fuera necesario", en un encuentro con empresarios del sector petrolero, señaló AFP.

Los analistas temen que Teherán siga con su bloqueo en el estrecho de Ormuz. "Esto sugiere un estancamiento prolongado: los combates están en gran medida detenidos, pero no surge ninguna solución duradera, y el tráfico en el estrecho de Ormuz sigue siendo incierto", explican Helge André Martinsen y Tobias Ingebrigtsen, de DNB.

Los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel comenzaron el 28 de febrero pasado contra Teherán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones continúan sacudiendo la economía mundial.

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