El precio del petróleo se dispara y supera los 119 dólares

Los analistas temen que Teherán siga con su bloqueo en el estrecho de Ormuz. "Esto sugiere un estancamiento prolongado: los combates están en gran medida detenidos, pero no surge ninguna solución duradera, y el tráfico en el estrecho de Ormuz sigue siendo incierto", explican Helge André Martinsen y Tobias Ingebrigtsen, de DNB.