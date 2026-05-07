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Guerra en Medio Oriente: Trump cree posible un pacto de paz y apura la negociación

El mandatario volvió a amenazar a Irán con bombardeos si fracasa el diálogo. Teherán no se ha pronunciado más que para decir que está estudiando la propuesta estadounidense.

BLOQUEO. Trump dejó el tono conciliador y prometió “intensidad”. BLOQUEO. Trump dejó el tono conciliador y prometió “intensidad”.
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que hay muchas posibilidades de alcanzar un acuerdo con Irán para terminar la guerra, pero amenazó con nuevos bombardeos si fracasan las negociaciones.

El optimismo del mandatario contrasta con la ausencia de un pronunciamiento de Teherán, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró que la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra está “en estudio”, según medios locales.

Trump señaló el martes en su red social Truth Social que la posibilidad de sellar “un acuerdo completo y definitivo con los líderes iraníes” pondrá en pausa por un corto periodo de tiempo la operación, denominada “Proyecto Libertad”, que llevaba vigente desde el lunes.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, desencadenada por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, Teherán controla esa vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

No obstante, Trump precisó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes -instaurado el 13 de abril- se mantenía, y que esta pausa se había decidido tras “la solicitud de Pakistán y otros países”.

Sin embargo, horas después abandonó el tono conciliador y advirtió en redes sociales que, si no se alcanza un acuerdo, “los bombardeos van a volver a comenzar y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes”.

Después, el mandatario republicano declaró a la cadena PBS que cree que hay “muchas posibilidades de que esto termine”.

“Y si no termina, vamos a tener que volver a bombardearlos sin piedad”, advirtió.

En tanto, el jefe negociador de Irán, el líder del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos busca obligar a Teherán a rendirse mediante “un bloqueo naval, presión económica y manipulación mediática”, y con la destrucción de la cohesión del país.

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El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país interviene como mediador y acogió una primera ronda de negociaciones entre Washington y Teherán el mes pasado, declaró este miércoles tener “esperanzas” en que “la dinámica actual desemboque en un acuerdo duradero”.

Según el medio estadounidense Axios, que citó a dos funcionarios estadounidenses, ambos bandos están cerca de acordar un “memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra” y empezar un periodo de 30 días de conversaciones que podrían tener lugar en Ginebra o en la capital de Pakistán, Islamabad.

En sus declaraciones a PBS, Trump insistió en que Irán tiene que entregarle su uranio enriquecido, sin explicar cómo va a resolver este punto, que es una línea roja para Teherán. El canciller iraní, Abás Araqchi, se reunió este miércoles con su par chino, Wang Yi, en Pekín.

En una entrevista difundida por la televisión iraní, Araqchi afirmó que ambos trataron sobre “las negociaciones en curso” para poner fin al conflicto.

China

Antes de la visita, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abiertamente crítico con China, instó a Pekín a presionar a Araqchi para que Irán cancele el bloqueo del estrecho de Ormuz, una medida que afirmó que está dejando a Irán “globalmente aislado”. Asimismo, Rubio anunció que Estados Unidos concluyó sus operaciones ofensivas contra Irán, denominada “Furia Épica”.

Una residente de Teherán dijo a periodistas en París que la perspectiva de que se alcance un acuerdo con el actual gobierno es “aterradora”. “Hemos pasado tantas dificultades y sufrimiento, ¿y no habrá ningún logro para la gente?”, comentó Azadeh, una traductora de 43 años. “Honestamente, solo espero que acaben con este régimen”.

Por otro lado, vivir en medio de esta incertidumbre hace que “la presión psicológica sea intensa”, agregó.

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Los precios mundiales del petróleo se desplomaron este miércoles por las expectativas de que termine la guerra y el barril de Brent del mar del Norte caía hacia los 100 dólares, tras haber escalado a 126 dólares la semana pasada.

En el frente libanés, donde Israel combate al movimiento islamista proiraní Hezbollah, un alto mando de la unidad de élite de este movimiento chiita proiraní murió en un bombardeo israelí en la periferia de Beirut.

Mallek Ballout, comandante de las operaciones de la fuerza Al Radwan”, fue abatido, precisó una fuente cercana al grupo libanés.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había afirmado poco antes que sus fuerzas habían apuntado contra “el comandante de la fuerza Al Radwan”.

Además, las fuerzas israelíes bombardearon al menos dos pueblos del sur este miércoles, según imágenes de la AFP, y el Ministerio libanés de Salud informó de al menos cuatro muertos en ataques israelíes en el valle de Becá, en el este del país.

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