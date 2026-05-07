Guerra en Medio Oriente: Trump cree posible un pacto de paz y apura la negociación

China

Antes de la visita, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abiertamente crítico con China, instó a Pekín a presionar a Araqchi para que Irán cancele el bloqueo del estrecho de Ormuz, una medida que afirmó que está dejando a Irán “globalmente aislado”. Asimismo, Rubio anunció que Estados Unidos concluyó sus operaciones ofensivas contra Irán, denominada “Furia Épica”.