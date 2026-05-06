Claude: la IA que compite con ChatGPT y tiene funciones que pocos conocen

Resumen para apurados
- Anthropic impulsa Claude, una IA que compite con ChatGPT ofreciendo funciones avanzadas de programación y análisis de datos para optimizar tareas profesionales y académicas.
- La plataforma permite procesar archivos por lotes y gestionar proyectos de código completos. Surgió como alternativa a Gemini y ChatGPT, con modelos de suscripción paga y gratuita.
- El avance de Claude marca una evolución hacia la delegación de tareas complejas en la IA, transformando el flujo de trabajo y desafiando el dominio de los grandes líderes del sector.
La inteligencia artificial dejó de ser una curiosidad para convertirse en una herramienta cotidiana. Entre opciones como ChatGPT o Gemini, una plataforma empezó a ganar lugar entre estudiantes, programadores y profesionales: Claude.
Desarrollada por Anthropic, la herramienta combina funciones clásicas —responder preguntas, resumir textos o generar contenido— con otras menos conocidas que apuntan a tareas más complejas. Tiene una prueba gratuita y, después, funciona con suscripción: 20 U$S por mes o 200 U$S al año.
Además de texto y código, también permite crear gráficos, organizar datos visualmente y ayudar en tareas de diseño, lo que amplía su uso más allá de lo técnico.
Detrás del crecimiento no hay solo curiosidad. Hay funciones concretas que pueden ahorrar tiempo y simplificar procesos.
Código completo, no solo fragmentos
Una de las herramientas más potentes es Claude Code. No se limita a escribir líneas sueltas: puede leer proyectos enteros, detectar errores y proponer soluciones dentro de un contexto más amplio.
Para quienes programan, eso cambia la lógica de uso. En lugar de copiar y pegar código en partes, la IA entiende el sistema completo. Puede corregir fallas, ejecutar pruebas y hasta gestionar cambios en Git. El resultado es un flujo de trabajo más rápido y menos repetitivo.
Un asistente para trabajar en equipo
Otra función menos conocida es CoWork. Está pensada para tareas colaborativas y organización del trabajo.
A partir de una consigna simple, la herramienta arma un plan, ejecuta tareas y ordena procesos. Puede revisar documentos, cruzar información o generar reportes sin que el usuario tenga que intervenir en cada paso.
En contextos de estudio o trabajo, esto se traduce en menos tiempo dedicado a tareas mecánicas y más foco en lo importante.
El chat que hace más de lo que parece
El chat de Claude también tiene funciones poco explotadas. Una de ellas es el procesamiento por lotes: permite cargar varios archivos y analizarlos al mismo tiempo.
Esto sirve para comparar textos, ordenar información o detectar patrones sin hacerlo manualmente. También puede transformar datos en gráficos o esquemas visuales, lo que facilita la comprensión de grandes volúmenes de información.
El avance de Claude muestra un cambio en el uso de la inteligencia artificial. Ya no se trata solo de hacer preguntas, sino de delegar tareas completas.
En un contexto donde el tiempo es cada vez más valioso, estas funciones marcan la diferencia. Y explican por qué cada vez más usuarios prueban nuevas opciones, incluso en un mercado dominado por grandes nombres.