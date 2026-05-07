Cuál es la edad más feliz de la vida, según un estudio de Harvard

Este estudio destaca las distintas etapas de la vida y cuáles son las experiencias que marcan cada una de ellas. La investigación se basó en una análisis que se extendió hasta los 80 años, incluyendo más de 700 individuos. Luego de una evaluación exhaustiva, los investigadores dieron cuenta que los 60 años es la edad en que más se disfruta de la vida, y por ende la más feliz.