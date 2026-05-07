Cuál es la edad más feliz de la vida, según un estudio de Harvard

Resumen para apurados
- Un estudio de la Universidad de Harvard liderado por Robert Waldinger determinó que los 60 años es la edad más feliz de la vida tras analizar a 700 personas durante ocho décadas.
- El análisis de 80 años revela que a los 60 se dejan atrás obligaciones y vínculos tóxicos. El cerebro cambia su prioridad hacia la positividad y la valoración de los momentos.
- El hallazgo destaca que la calidad de los vínculos sociales es el factor clave del bienestar. Redefine la percepción de la vejez como una etapa de plenitud y libertad emocional.
Algunos podrán afirmar que están viviendo los mejores años de su vida mientras que otros no ven la hora de que lleguen esos días. Los criterios subjetivos y las experiencias propias juegan un rol importante, pero desde las mediciones de la ciencia y la Universidad de Harvard estos son los años más felices de la vida.
Meses atrás, los investigadores de la Universidad de Harvard, Robert Waldinger y Marc Schulz llevaron a cabo un estudio en el que buscaron responder a la pregunta sobre la naturaleza de la felicidad humana y de qué manera las relaciones personales juegan un rol destacable en ello.
Este estudio destaca las distintas etapas de la vida y cuáles son las experiencias que marcan cada una de ellas. La investigación se basó en una análisis que se extendió hasta los 80 años, incluyendo más de 700 individuos. Luego de una evaluación exhaustiva, los investigadores dieron cuenta que los 60 años es la edad en que más se disfruta de la vida, y por ende la más feliz.
¿Cál es la edad más feliz según esta investigación?
Los 60 años se caracterizan por un repertorio de aprendizajes que destacan los investigadores influyen en aquella felicidad. Estas enseñanzas recolectadas a lo largo del camino modifican las visiones del mundo permitiendo una mayor apreciación de los momentos vividos, a la vez que una mayor comprensión de la mortalidad, que a veces resulta tan abstracta.
En esa etapa se logra una mayor seguridad así como cierta tranquilidad que permite la apreciación de los momentos vividos así como el disfrute de los mismos. Waldinger explicó que “a partir de los 60 años las personas empiezan a dejar de lado algunas obligaciones y desistir de relaciones insatisfactorias”. Los investigadores atribuyen esto a un cambio en la prioridad del cerebro humano, que se enfoca más en la positividad y el aprendizaje continuo, elevando así el nivel de felicidad.
Las distintas etapas de la vida representan diferentes conexiones que infieren en la felicidad
La investigación destacó cuatro etapas de la vida en el que las relaciones con los demás fluctuan. Así la primera etapa, la adolescencia (12-19 años), se caracteriza por la influencia significativa de quienes rodean al individuo. Luego llegando a la primera etapa adulta (20-40 años), las personas comienzan a construir una red de seguridad compuesta por amigos, trabajo, pareja y familia.
Según la investigación, la mediana edad (41-65 años) está marcada por un enfoque en las responsabilidades y preocupaciones hacia los demás. Finalmente, la etapa de la vejez (66 años en adelante) se asocia con la jubilación, aquí no se buscan satisfacer ni complacer opiniones o expectativas y las personas tienden a hacer lo que disfrutan y a rodearse de las personas que les importan.
El estudio detalla de qué manera las relaciones sociales influyen en nuestra felicidad, siendo las conexiones las que enseñan a la vez que marcan los momentos de disfrute. También resaltan de qué manera las formas de ver el mundo dependiendo de la edad influyen en lo que puede provocar felicidad, tanto en la juventud como en la madurez.