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Cursos gratis de IA y programación: así podés anotarte en Samsung Innovation Campus

El programa abrió la inscripción a cursos gratuitos de inteligencia artificial y Python en modalidad online, con clases en vivo y certificación, con inscripción abierta hasta el 24 de mayo.

FORMACIÓN. Los cursos de inteligencia artificial son gratuitos, tienen cupos limitados y requieren inscripción previa online. FORMACIÓN. Los cursos de inteligencia artificial son gratuitos, tienen cupos limitados y requieren inscripción previa online. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Samsung abrió inscripciones hasta el 24 de mayo para cursos gratuitos online de IA y programación para jóvenes, buscando capacitar en tecnologías de alta demanda laboral.
  • La cursada incluye clases en vivo de Python e IA generativa. Los aspirantes deben cumplir requisitos de edad, poseer equipo técnico y superar un proceso de selección por cupos.
  • Esta formación ofrece certificación universitaria y desarrollo de proyectos reales. Los egresados potenciarán su empleabilidad y participarán en premios nacionales de IA en 2027.
Resumen generado con IA

Samsung Electronics Iberia volvió a abrir las inscripciones a su programa de capacitación gratuita en tecnología con una novedad clave: una modalidad online que permite cursar desde cualquier lugar. Para quienes están en la provincia y buscan capacitarse en inteligencia artificial o programación, esta edición suma una opción concreta sin necesidad de moverse.

La propuesta combina clases en vivo, contenidos actualizados y certificación universitaria. Aunque el programa está dirigido principalmente a residentes en España, el formato virtual abre la posibilidad de seguir la cursada a distancia.

Cómo son las clases online y qué necesitás

La modalidad virtual se desarrolla junto a la Universidad de Málaga (UMA) y está pensada para replicar la experiencia de una cursada presencial.

Las clases se dictan en vivo, de lunes a viernes, con interacción directa con docentes. Además, los estudiantes trabajan a través de una plataforma digital donde acceden a materiales, ejercicios y seguimiento académico.

Para participar, es clave contar con:

- Conexión a internet estable

- Computadora con buen rendimiento

- Disponibilidad de 4 a 5 horas diarias

El curso comienza el 1 de junio de 2026 y se organiza en horarios de tarde de España, lo que implica adaptarse a la diferencia horaria desde Argentina.

Qué vas a aprender: IA generativa y programación

El contenido del programa apunta a habilidades muy demandadas. Entre los temas principales se incluyen:

- Programación en Python

- Algoritmos y estructuras de datos

- Inteligencia artificial aplicada

- Machine learning

- Redes neuronales y deep learning

- IA generativa

La formación está dividida en dos etapas. La primera dura 163 horas y combina programación con inteligencia artificial generativa. La segunda, de 360 horas, profundiza en inteligencia artificial. Solo acceden quienes tengan mejor rendimiento en la fase inicial.

Proyecto final y certificación

Uno de los puntos más valorados del programa es su enfoque práctico. Al finalizar, los estudiantes desarrollan un proyecto real que pueden sumar a su portfolio profesional, algo clave para quienes buscan insertarse en el sector tecnológico.

Además, quienes completen la cursada reciben un diploma universitario, microcredenciales y un certificado adicional de Samsung. Los mejores proyectos participarán en los Premios Nacionales de Inteligencia Artificial en 2027.

Requisitos y cómo anotarse

El programa está orientado a jóvenes de entre 18 y 25 años, aunque también incluye una convocatoria específica para mujeres de hasta 35 años. Se requieren conocimientos básicos de matemática, informática e inglés.

La inscripción es online y está abierta hasta el 24 de mayo de 2026 a través del portal: https://europe-samsung.com/

El proceso incluye completar un formulario y pasar por una instancia de selección, ya que los cupos son limitados.

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