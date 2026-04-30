“IA para todos”: lanzan un curso gratis de inteligencia artificial abierto a todo el país

La inteligencia artificial dejó de ser un tema lejano. Está en el celular, en las apps que usamos y en cómo estudiamos o trabajamos. En ese escenario, la Ciudad de Buenos Aires lanzó “IA para todos”, un curso gratuito que propone algo concreto: aprender a usar estas herramientas sin conocimientos previos y a tu propio ritmo.
La iniciativa depende de la Agencia de Habilidades para el Futuro, del Ministerio de Educación porteño, y apunta a que más personas se animen a dar el primer paso. Aunque surge desde el gobierno porteño, la inscripción no se limita a la Ciudad: personas de todo el país pueden anotarse al seleccionar la opción “otros” en el formulario.
Cómo es el curso y qué incluye
La capacitación es 100% virtual y autogestionada. Se puede empezar en cualquier momento y completar en unas 12 a 15 horas, aunque cada persona marca su ritmo. El programa se organiza en cuatro módulos:
1. Primeros pasos con IA: qué es y cómo funciona
2. Resolver tareas con IA: usos prácticos para organizar, escribir o buscar información
3. Crear con IA: generación de contenidos y experimentación
4. Usar IA con criterio: límites, riesgos y decisiones responsables
Cada módulo combina videos cortos, guías claras y ejercicios aplicados. La idea es que lo aprendido se use enseguida, ya sea para estudiar mejor, ahorrar tiempo o resolver tareas cotidianas.
Para qué sirve aprender IA hoy
El foco del curso está en lo práctico. No se trata de formar especialistas, sino de sumar herramientas útiles. Desde ordenar una agenda hasta mejorar un trabajo práctico o entender grandes volúmenes de información, la IA aparece como un aliado cada vez más presente.
Funcionarios del área educativa remarcaron que el desafío no pasa solo por incorporar tecnología, sino por entenderla y usarla con criterio. En esa línea, el curso también aborda el uso responsable y el pensamiento crítico.
Una apuesta a reducir la brecha digital
“IA para todos” se suma a otras iniciativas de formación tecnológica de la Ciudad, pero con una diferencia clara: está pensado para cualquier persona. No hay requisitos, ni edad mínima específica, ni experiencia previa. La forma de entrar es mediante: iaparatodos.bue.edu.ar
El objetivo es ampliar el acceso a habilidades digitales que ya influyen en el mercado laboral y en la vida diaria. En un contexto donde muchas oportunidades pasan por lo tecnológico, este tipo de propuestas busca achicar distancias también a nivel federal.
La inteligencia artificial ya no es un tema del futuro. Es una herramienta del presente. La diferencia empieza a estar en quién sabe usarla. Con propuestas accesibles como esta —abiertas incluso a quienes están fuera de Buenos Aires— el primer paso deja de ser una barrera y se vuelve una decisión.