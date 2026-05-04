Del caucho al software: cómo produce, compite y lidera la industria tucumana hoy

Y lo respalda con datos. "Hoy Tucumán está en el quinto lugar en exportación de economía del conocimiento. Hay talento y hay calidad", remarcó. Esa articulación se vuelve clave en sectores como el agro o la minería, donde la tecnología atraviesa toda la cadena productiva. "No se trata de competir, sino de colaborar. Somos pocos y eso también es una ventaja", agregó.