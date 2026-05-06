AUH mayo 2026: quiénes pueden cobrar un extra y cuánto aumenta el monto por hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en mayo de 2026 un aumento del 3,4%, según la actualización aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Además del incremento mensual, los titulares continuarán recibiendo beneficios adicionales como la Tarjeta Alimentar y el pago retenido del 20% que puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH.