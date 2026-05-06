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AUH mayo 2026: quiénes pueden cobrar un extra y cuánto aumenta el monto por hijo

La AUH tendrá en mayo de 2026 un aumento del 3,4% y seguirá incluyendo extras como la Tarjeta Alimentar y el 20% retenido. Enterate cuánto se cobra por hijo y quiénes pueden acceder a los beneficios adicionales de Anses.

AUH: cómo cobrar un extra en mayo de 2026 y cuál es el monto total por hijo AUH: cómo cobrar un extra en mayo de 2026 y cuál es el monto total por hijo TN
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • En mayo de 2026, la ANSeS aplicará en Argentina un aumento del 3,4% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), fijando el monto total por beneficio en un valor de $141.312,64.
  • El cobro mensual será del 80% mientras que el resto se retiene hasta presentar la Libreta AUH. Se incluyen extras automáticos como la Tarjeta Alimentar de hasta $108.062.
  • La medida busca sostener el poder adquisitivo de familias vulnerables mediante la movilidad mensual, vinculando la asistencia económica con controles de salud y educación.
Resumen generado con IA

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en mayo de 2026 un aumento del 3,4%, según la actualización aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Además del incremento mensual, los titulares continuarán recibiendo beneficios adicionales como la Tarjeta Alimentar y el pago retenido del 20% que puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH.

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Con la nueva actualización, el monto total de la AUH quedó fijado en $141.312,64 por hijo. Sin embargo, ANSeS deposita cada mes el 80% de ese valor, equivalente a $113.050,11, mientras que el porcentaje restante queda retenido hasta acreditar los controles de salud y escolaridad.

Cuánto se cobra por AUH con Tarjeta Alimentar en mayo de 2026

Uno de los principales extras que acompaña a la AUH es la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se acredita automáticamente junto con la prestación y que no requiere inscripción previa.

El refuerzo está destinado a familias que cobran AUH con hijos de hasta 14 años, titulares de AUH por discapacidad sin límite de edad y embarazadas desde los tres meses que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Los montos de la Tarjeta Alimentar en mayo son los siguientes:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres hijos o más: $108.062

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

Aunque el monto total de la AUH es de $141.312,64, Anses paga mensualmente solo el 80% de la prestación. El 20% restante, equivalente a $28.262,53 por hijo, se retiene hasta que el beneficiario presente la Libreta AUH.

Ese documento permite acreditar la asistencia escolar y los controles de salud de niños y adolescentes. Una vez realizada la presentación, el organismo libera el dinero acumulado.

Además de la AUH tradicional, también se actualizaron otros beneficios sociales. La Asignación por Embarazo (AUE) quedó en $141.312,64 bajo el mismo esquema de pago parcial y retención, mientras que la AUH por discapacidad pasó a $460.133,10 tras el incremento de mayo.

Con esta actualización, ANSeS mantiene el esquema de movilidad mensual para asignaciones y refuerzos alimentarios durante 2026.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
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