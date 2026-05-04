Cronograma de pagos de mayo de Anses: quiénes son los primeros grupos que cobran

Haberes superiores y Prestación por Desempleo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen el monto de la jubilación mínima deberán esperar hasta finales del mes para percibir sus ingresos. Este segmento comenzará a cobrar el viernes 22 de mayo para los documentos terminados en 0 y 1. El esquema continuará la semana siguiente: el martes 26 para los DNI 2 y 3, el miércoles 27 para los 4 y 5, el jueves 28 para los 6 y 7, y el viernes 29 para los 8 y 9.