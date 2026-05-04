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Anses paga un bono de $125.000 en mayo 2026: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

Esta prestación está destinada exclusivamente a personas que cumplan con una condición esencial establecida por el organismo.

Anses paga un bono de $125.000 en mayo 2026: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses pagará en mayo de 2026 un bono de $123.307 por matrimonio a trabajadores registrados en Argentina, dentro de su esquema de asistencia económica ante cambios familiares.
  • La prestación por pago único exige ingresos familiares menores a $5.792.487 brutos. Incluye a empleados del sector privado, de temporada, veteranos y beneficiarios de desempleo.
  • El cobro puede duplicarse si ambos cónyuges trabajan, superando los $245.000. La medida busca mitigar gastos iniciales de convivencia y fortalecer el esquema de seguridad social.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispone de un esquema de asistencia económica mediante el cual otorga beneficios ante situaciones familiares específicas. Esta prestación está destinada exclusivamente a personas que cumplan con una condición esencial establecida por el organismo.

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Dicho beneficio forma parte de las tres categorías correspondientes a las asignaciones de pago único. Consiste en la entrega de una suma de dinero por una sola vez, lo que significa que el proceso carece de liquidaciones periódicas o pagos mensuales recurrentes.

Cómo es el bono de 125.000 que dará Anses en mayo

El organismo previsional liquidará un extra de $123.307 bajo el concepto de asignación por matrimonio. Este beneficio financiero se dirige a las parejas que contrajeron nupcias recientemente y cumplen con los requisitos de ingresos estipulados por la normativa vigente.

La solicitud del pago queda disponible para ambos cónyuges si los dos poseen empleos registrados o pertenecen a las categorías laborales habilitadas. Mediante esta modalidad, el refuerzo económico para el hogar logra duplicarse, alcanzando una cifra superior a los $245.000 en total.

Actualmente, el límite de ingresos familiares para acceder a las APU es de $ 5.792.487 brutos. Además, ninguno de los integrantes de la pareja puede tener un ingreso individual superior a los $ 2.896.244.

¿A quiénes esta destinada la prestación social de pago unico?

Anses recalcó que solo sectores específicos del sistema de seguridad social acceden a este cobro, ya que el diseño de la prestación excluye a ciertos beneficiarios. El derecho a solicitar este pago corresponde a los trabajadores registrados del sector privado y a quienes prestan servicios bajo la cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

Asimismo, el grupo de beneficiarios incluye a las personas que perciben la prestación por desempleo y a los trabajadores de temporada. Finalmente, el organismo integra en esta lista a los titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur, completando así el universo de ciudadanos habilitados para el trámite.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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