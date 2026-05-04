Anses paga un bono de $125.000 en mayo 2026: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

¿A quiénes esta destinada la prestación social de pago unico?

Anses recalcó que solo sectores específicos del sistema de seguridad social acceden a este cobro, ya que el diseño de la prestación excluye a ciertos beneficiarios. El derecho a solicitar este pago corresponde a los trabajadores registrados del sector privado y a quienes prestan servicios bajo la cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).