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AUH de Anses: cuánto se cobrará en mayo de 2026 con aumento y extras incluidos

El organismo aplicará en mayo de 2026 un aumento del 3,4% para la Asignación Universal por Hijo. Cómo quedan los montos de la AUH, cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar y cuáles son las fechas de pago según el DNI.

Mayo llega con aumento para AUH Mayo llega con aumento para AUH Ámbito
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES aplicará un aumento del 3,4% en la AUH desde mayo de 2026 en toda Argentina, ajustando el monto a $106.505 por hijo bajo el esquema de movilidad por inflación.
  • La suba se basa en el IPC de marzo informado por INDEC e incluye extras como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, con pagos programados por DNI del 9 al 22 de mayo.
  • Esta actualización mensual busca mitigar el impacto inflacionario en sectores vulnerables, asegurando la continuidad de refuerzos alimentarios ante la coyuntura económica nacional.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará a regir en mayo de 2026. La actualización impactará en millones de familias y se aplicará de acuerdo con el esquema de movilidad mensual vinculado a la inflación.

El incremento será del 3,4%, tomando como referencia el índice de precios informado por el INDEC para marzo. Con este ajuste, el monto total de la prestación alcanzará los $106.505 por hijo.

Además del haber principal, muchos beneficiarios continuarán recibiendo refuerzos como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, dos extras que se acreditan automáticamente junto con la asignación.

Cuánto paga ANSES por AUH en mayo de 2026

De acuerdo con los valores oficiales difundidos por ANSES, los montos actualizados quedarán de la siguiente manera:

  • AUH por hijo: $106.505
  • AUH por hijo con discapacidad: $346.901

Por ese motivo, el pago directo mensual será:

  • 80% de AUH por hijo: $85.204
  • 20% retenido: $21.301

En el caso de menores de hasta 4 años, el beneficio se cobra completo y sin descuentos.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: los extras que siguen vigentes

Las familias que perciben la AUH continúan recibiendo automáticamente la Tarjeta Alimentar, destinada a la compra de alimentos básicos.

Hasta el momento, los valores de este refuerzo no tuvieron modificaciones:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres hijos o más: $108.062

Con el aumento de mayo, este adicional ascenderá a $53.290 por cada menor alcanzado.

Además, ANSES ya publicó el calendario de pagos de mayo 2026 según la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0: 9 de mayo
  • DNI terminado en 1: 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: 16 de mayo
  • DNI terminado en 6: 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: 20 de mayo
  • DNI terminado en 8: 21 de mayo
  • DNI terminado en 9: 22 de mayo
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
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