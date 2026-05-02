Jubilados de Anses: cómo acceder a descuentos y reintegros de hasta $120.000 en mayo
Jubilados y pensionados pueden acceder en mayo a descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos. El beneficio permite recuperar hasta $120.000 mensuales pagando con tarjeta de débito.
Resumen para apurados
- Jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder en mayo a reintegros de hasta $120.000 en compras con tarjeta de débito en comercios adheridos de toda la Argentina.
- El beneficio funciona mediante pagos con tarjeta de débito en más de 7.000 locales. Se suma al aumento del 3,4% por movilidad y al bono de $70.000 otorgado por el Gobierno.
- Esta medida busca aliviar el impacto inflacionario en productos esenciales. Se proyecta que los reintegros funcionen como un refuerzo clave ante la pérdida de poder adquisitivo.
Durante mayo, el programa Beneficios de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) vuelve a cobrar protagonismo entre jubilados y pensionados, ya que permite obtener descuentos y reintegros en compras cotidianas realizadas con tarjeta de débito.
La iniciativa se suma al aumento por movilidad del 3,4% aplicado este mes sobre los haberes previsionales. Con esta actualización, la jubilación mínima pasó a $393.250 y, junto con el bono extraordinario de hasta $70.000 confirmado por decreto, algunos beneficiarios pueden alcanzar ingresos de hasta $463.250.
Además, el programa ofrece reintegros que pueden llegar hasta los $120.000 mensuales en compras realizadas en comercios adheridos de todo el país.
Qué descuentos tienen los jubilados de ANSES en mayo
El beneficio alcanza a supermercados, farmacias, perfumerías y distintos comercios de cercanía. Según informó Administración Nacional de la Seguridad Social, actualmente participan más de 7.000 comercios y existen más de 13.000 puntos de venta adheridos en todo el país.
Los descuentos comienzan en el 10% para compras en supermercados y pueden llegar al 20% en productos de perfumería, higiene y limpieza.
El listado completo de locales adheridos puede consultarse en Beneficios ANSES Comercios.
Cómo acceder al reintegro de ANSES y cuándo se acredita
El acceso al programa es automático y no requiere inscripción previa. Para obtener los descuentos y devoluciones, los jubilados y pensionados deben pagar sus compras con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde cobran el haber mensual.
Una vez realizada la compra en un comercio adherido, el reintegro se acredita directamente en la cuenta bancaria.
El sistema permite acumular descuentos a lo largo de todo el mes, lo que ayuda a reducir gastos en alimentos, artículos de limpieza y productos esenciales. Por ese motivo, muchos jubilados consideran estos reintegros como un complemento importante junto al haber previsional y el bono extraordinario.