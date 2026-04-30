ANSES confirmó un bono para jubilados en mayo 2026: ¿quiénes lo cobran y cuánto recibirán?

Resumen para apurados
- El Gobierno oficializó en el Decreto 292/2026 un bono de $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES que se pagará en mayo de 2026 para compensar el impacto de la inflación.
- La medida alcanza a beneficiarios de la mínima, PUAM y Pensiones No Contributivas. El monto complementa el haber básico, elevando el ingreso total mensual a $463.174,10.
- Este refuerzo busca sostener el poder adquisitivo de los sectores vulnerables ante el costo de vida. Se espera que la ANSES liquide el pago junto al calendario habitual de haberes.
El Gobierno nacional oficializó este miércoles un nuevo bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES. La medida fue publicada en el Decreto 292/2026 del Boletín Oficial y busca reforzar los ingresos de los sectores más afectados por la inflación.
El refuerzo económico será otorgado durante mayo y alcanzará tanto a quienes perciben el haber mínimo como a otros beneficiarios previsionales incluidos dentro del sistema de asistencia estatal.
De cuánto es el bono para jubilados de ANSES en mayo 2026
De acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno, el bono extraordinario será de $70.000. El monto se mantendrá en los mismos niveles de meses anteriores y funcionará como un complemento para garantizar un ingreso mínimo frente al aumento del costo de vida.
Con esta actualización, los jubilados que perciben la mínima cobrarán en mayo un total de $463.174,10, compuesto por el haber previsional y el bono adicional.
Los valores establecidos son los siguientes:
- Jubilación mínima: $393.174,10.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total a cobrar: $463.174,10.
Entre los alcanzados se encuentran:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cobren el haber mínimo.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más.
De esta manera, el adicional se ajustará según el haber de cada beneficiario para garantizar que ninguno quede por debajo del límite definido por el Gobierno para mayo de 2026.