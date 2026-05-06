Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Resumen para apurados
- ANSES confirmó que en mayo de 2026 los jubilados recibirán un aumento del 3,38% y un bono de $70.000, llevando la jubilación mínima a $463.174,10 en toda la Argentina.
- La suba aplica el Decreto 274/24, que ajusta haberes según la inflación de marzo medida por el INDEC. El bono busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo en los haberes mínimos.
- Este ajuste consolida el sistema de movilidad mensual por IPC. El calendario de pagos, organizado por terminación de DNI, busca dar previsibilidad en un contexto de alta inflación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya confirmó su calendario de pagos para mayo 2026. En este sentido, anunció un aumento del 3,38%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Además, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.
Monto de las jubilaciones y pensiones de Anses
Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 3,38%, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. Estos serán los montos:
Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,28 ($314.539,28 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40
Quiénes y cómo cobran el bono de $70.000
El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las jubilaciones, Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.
El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $393.174,10. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000.
Quienes perciban montos superiores, pero menos de $463.174,10 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar esta suma.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8: 21 de mayo
DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8: 21 de mayo
DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo