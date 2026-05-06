El Gobierno nacional ratificó su apoyo a Adorni y espera un peritaje

Calma superficial

No obstante, la calma es solo superficial, ya que existe una investigación judicial en curso que mantiene en alerta a la Casa Rosada. Las acusaciones que pesan sobre el funcionario obligaron a los equipos legales de la Presidencia a trabajar a destajo para contener los posibles daños colaterales. Hasta el momento, el avance de la causa no modificó la hoja de ruta del Ejecutivo, que insiste en la inocencia del jefe de Gabinete.