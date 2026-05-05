Recuerdos fotográficos: cuando el aeropuerto estaba cerca de casa

El aeropuerto Benjamín Matienzo, que había surgido por azar en 1911 cuando el piloto Marcelo Paillette aterrizó su avión en un claro del flamante parque 9 de Julio, estaba cerca de casa, al final de El Bajo, sobre la avenida Brígido Terán. Con las prácticas de los primeros aviones se instaló allí el Aero Club, creado en 1919. De allí partió el primer vuelo a Tafí del Valle en 1921 y en esos años se fueron construyendo hangares y zonas de rodaje para aeronaves. En el Benjamín Matienzo estacionó la célebre Escuadrilla Tucumán que recorrió seis provincias argentinas y 3.200 kilómetros en 1927. Para 1937 ya eran habituales las paradas de aviones grandes como los DC-3 de la aerolínea Panagra, y luego la Panam. Ambas conectaban Tucumán con Latinoamérica y con Estados Unidos (la primera foto es de 1944).