Recuerdos fotográficos: cuando el aeropuerto estaba cerca de casa
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
El aeropuerto Benjamín Matienzo, que había surgido por azar en 1911 cuando el piloto Marcelo Paillette aterrizó su avión en un claro del flamante parque 9 de Julio, estaba cerca de casa, al final de El Bajo, sobre la avenida Brígido Terán. Con las prácticas de los primeros aviones se instaló allí el Aero Club, creado en 1919. De allí partió el primer vuelo a Tafí del Valle en 1921 y en esos años se fueron construyendo hangares y zonas de rodaje para aeronaves. En el Benjamín Matienzo estacionó la célebre Escuadrilla Tucumán que recorrió seis provincias argentinas y 3.200 kilómetros en 1927. Para 1937 ya eran habituales las paradas de aviones grandes como los DC-3 de la aerolínea Panagra, y luego la Panam. Ambas conectaban Tucumán con Latinoamérica y con Estados Unidos (la primera foto es de 1944).
En 1940, con la asistencia del gobernador Miguel Critto, el Aero Club inauguró nuevas instalaciones, que incluían un chalet de tipo californiano. En 1954 se hicieron obras de embellecimiento, como jardines ornamentados y una pérgola con enredaderas que cubría la distancia entre la playa de parada de los aviones y la puerta de acceso al hall del edificio. También, 40 árboles de la variedad “Acacia Carnaval”, colocados en las adyacencias del vestíbulo (las dos fotos inferiores son de 1954). Los aviones se estacionaban en una pequeña zona de cemento y hasta allí caminaban los pasajeros. La pista era de pasto (como la pista del Aeroclub actual en Horco Molle) y así se mantuvo hasta 1960, cuando fue pavimentada.
Con frecuentes crisis por el escaso mantenimiento de la aeroestación, que en varios períodos obligó a su cierre, funcionó allí hasta 1981, cuando fue trasladado a Cevil Pozo. También se fue el Aero Club, que tiene su centro de operaciones hoy en Horco Molle.