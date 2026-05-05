Javier Milei ratificó su apoyo a Manuel Adorni tras una declaración judicial que lo complica

Resumen para apurados
- Javier Milei ratificó hoy su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al sentarlo junto a él en Casa Rosada ante la reciente denuncia judicial por presunto enriquecimiento.
- El arquitecto Matías Tabar declaró que las obras de Adorni costaron U$S 245.000 en efectivo sin facturas, aportando pruebas sobre el uso sospechoso de mensajes temporales de WhatsApp.
- La estrategia presidencial busca consolidar la unidad del gabinete ante el avance de la causa judicial, minimizando el impacto político previo a la gira de Milei por Estados Unidos.
Horas antes de partir hacia los Estados Unidos, Javier Milei envió una señal de fuerte respaldo político a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En un gesto cargado de simbolismo, el mandatario sentó al funcionario a su lado durante un encuentro en la Casa Rosada con autoridades de la B’nai B’rith Internacional y la DAIA.
La foto de unidad ocurrió en el momento más crítico para Adorni desde que asumió su cargo. Apenas 24 horas antes, el arquitecto Matías Tabar declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que las refacciones en la casa del funcionario en el country Indio Cuá costaron U$S245.000, abonados íntegramente en efectivo y sin facturación.
Además, el contratista entregó evidencia sobre un reciente contacto de Adorni vía WhatsApp mediante mensajes temporales, una maniobra que la Justicia ya investiga.
Mientras el ruido judicial crece, Milei prefiere cerrar filas antes de su disertación en la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles. Del encuentro en Rosada también participaron el canciller (interino) Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones, al consolidar un entorno de normalidad institucional frente a las acusaciones de enriquecimiento ilícito.