Relaciones en crisis: qué dicen los datos sobre los jóvenes y las citas

Resumen para apurados
- Un informe de los institutos Wheatley y de Estudios Familiares revela que dos tercios de los jóvenes en EE.UU. no tuvieron citas el último año por falta de habilidades sociales.
- El fenómeno se asocia a la priorización de metas profesionales, el uso de apps que generan vínculos superficiales y la desaparición de espacios tradicionales de socialización.
- La tendencia proyecta que un tercio de los jóvenes no se casará y un cuarto no tendrá hijos, lo que exige reconstruir capacidades para generar conexiones humanas significativas.
Más jóvenes solteros, menos nacimientos y relaciones que se postergan, esa tendencia ya venía siendo señalada por estudios demográficos y sociales. Ahora, un informe sobre la crisis de las citas confirma el fenómeno con datos concretos y lo ubica como una de las principales dificultades entre jóvenes en Estados Unidos.
El trabajo, elaborado por el Instituto Wheatley y el Instituto de Estudios Familiares, indica que más de dos tercios de los jóvenes adultos tuvieron pocas o ninguna cita en el último año.
Dificultades para vincularse
Según el informe, el problema no radica en la falta de interés por formar relaciones, sino en las dificultades para iniciar y sostener interacciones.
Los datos muestran que solo una minoría de jóvenes se siente cómodo al acercarse a alguien que le interesa, mientras que una proporción similar reconoce tener problemas para interpretar señales sociales durante una cita.
Estos resultados reflejan, de acuerdo con los investigadores, una brecha entre el deseo de vincularse y las herramientas sociales necesarias para hacerlo.
El peso del contexto laboral y nuevas dinámicas
El estudio también vincula esta situación con el modo en que se organiza la vida juvenil en la actualidad. La trayectoria educativa y profesional: universidad, posgrados, inserción laboral, concentra gran parte del tiempo y la energía en los años clave para la formación de vínculos.
En ese marco, las relaciones afectivas tienden a postergarse y los investigadores señalan que esta priorización del desarrollo individual por sobre los vínculos personales incide en la disminución de las citas.
Las aplicaciones de citas como Tinder aparecen como herramientas centrales en la socialización actual, pero no logran revertir la tendencia.
El informe advierte que la lógica de múltiples opciones puede generar indecisión y vínculos más superficiales. En paralelo, comienzan a desarrollarse alternativas como Date Drop, que limita las opciones y prioriza la compatibilidad, en un intento por promover interacciones más intencionales.
Cambios culturales y pérdida de intermediación
Otro de los factores señalados es la transformación de los espacios de socialización. Ámbitos que históricamente facilitaban encuentros: como bares o lugares de encuentro, hoy tienen menos influencia.
Esto implica que la construcción de vínculos depende en mayor medida de la iniciativa individual, sin instancias intermedias que acompañen o estructuren el proceso.
Impacto a futuro
Las proyecciones incluidas en el informe indican que, de mantenerse estas tendencias:
- Un tercio de los jóvenes no se casaría
- Una cuarta parte no tendría hijos
En ciudades como San Francisco, los datos muestran altos niveles de soltería en adultos. Los especialistas coinciden en que la disminución de las citas no es un fenómeno aislado, sino parte de una transformación más amplia en los vínculos sociales.
El informe plantea que el desafío no solo pasa por generar más oportunidades de encuentro, sino por reconstruir habilidades sociales y espacios que faciliten conexiones significativas en una generación atravesada por nuevas formas de interacción.