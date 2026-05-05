Copa Épica: el torneo de fútbol 5 que puede pagarle el viaje de egresados a tu curso

Tucumán entero quiere jugar

De esa realidad nació Copa Épica. Los cursos que lleguen al podio se llevan viaje de egresados, cena y la indumentaria del equipo. Pero más allá del premio, Nahuel apunta a algo que va más fondo: "El torneo les va a dar la posibilidad a los jóvenes de vivir la experiencia de sentirse jugadores de fútbol. Que representen un sueño, acompañados por sus compañeros, padres y familiares”. Todo se juega con árbitros, seguridad y asistencia médica en cada sede.