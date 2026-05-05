Copa Épica: el torneo de fútbol 5 que puede pagarle el viaje de egresados a tu curso

Resumen para apurados
- Jóvenes tucumanos lanzaron la Copa Épica, un torneo intercolegial de fútbol 5 para que alumnos de toda la provincia compitan en junio por el premio de su viaje de egresados.
- La propuesta surge ante el alto costo de los viajes escolares. El torneo cuenta con sedes regionales, arbitraje y seguridad, permitiendo a los cursos financiarse mediante rifas.
- La iniciativa fomenta la integración provincial y el deporte, perfilándose como un modelo de autogestión para jóvenes que buscan cumplir el sueño grupal de su egreso.
Hay una idea que nació del fútbol y terminó siendo mucho más que eso. Copa Épica es un torneo intercolegial de fútbol 5 que apunta a llegar a todos los rincones de Tucumán con una propuesta que pocos esperaban: que el premio final sea el viaje de egresados de todo el curso.
"Somos apasionados del fútbol y de competir sanamente", dice Nahuel González, uno de los organizadores. "Vimos que en muchas escuelas los torneos de fútbol no son tan habituales. Y ni hablar del viaje de egresados, que muchas veces resulta difícil de organizar y costear para las familias”, cuenta.
La convocatoria está dirigida a estudiantes de las promociones 2026, 2027 y 2028 (entre 15 y 18 años).
Tucumán entero quiere jugar
De esa realidad nació Copa Épica. Los cursos que lleguen al podio se llevan viaje de egresados, cena y la indumentaria del equipo. Pero más allá del premio, Nahuel apunta a algo que va más fondo: "El torneo les va a dar la posibilidad a los jóvenes de vivir la experiencia de sentirse jugadores de fútbol. Que representen un sueño, acompañados por sus compañeros, padres y familiares”. Todo se juega con árbitros, seguridad y asistencia médica en cada sede.
La respuesta fue inmediata. Apenas el torneo apareció en redes sociales, empezaron a escribir alumnos de Monteros, Yerba Buena, Tafí Viejo, San Miguel, Banda del Río Salí, Termas de Río Hondo, Tafí del Valle y San Pablo, entre otros. "Nos sorprendió la cantidad de alumnos del interior que se mostraron entusiasmados", reconoce González.
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Y los premios no son poca cosa
La convocatoria sigue abierta para las escuelas que quieran sumarse. Para financiar la participación, cada curso tiene un sistema de rifas con premios que valen la pena: un iPhone 17, una PlayStation y más sorpresas. "Estamos muy agradecidos a quienes confiaron en la idea y están apoyando para que el sueño de los chicos se materialice", dice Nahuel.
Los partidos se juegan los sábados de junio en horario diurno, con sedes en Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Termas, Monteros y Tafí del Valle. En año de Mundial, Tucumán tiene su propio mundialito. Y la pelota ya está en juego.
El torneo está dirigido a estudiantes de las promos 2026, 2027 y 2028, es decir, jóvenes de entre 15 y 18 años ¿Querés ser parte? Copa Épica tiene las puertas abiertas. Podés escribirle al equipo — Miguel Hael, Nahuel González y Abel Silva — a través de Instagram (@copaepica) o por WhatsApp al 381 604-2180 / 381 511-0599 / 381 598-0749 / 381 527-6236.