La gestión de Milei fue blanco de todas las críticas en la Legislatura
Legisladores del oficialismo y de la oposición apuntaron contra las políticas de la Nación. “Un Estado no se puede desentender de los servicios que implican el crecimiento del país y el cuidado de los ciudadanos”, embistió Acevedo.
POSTURA. La Legislatura en general expuso su rechazo a muchas de las políticas de la Nación. PRENSA LEGISLATURA DE TUCUMÁN
Resumen para apurados
- Legisladores de Tucumán criticaron las políticas de Javier Milei en el recinto local, cuestionando la desatención del Estado en servicios clave para el crecimiento y la ciudadanía.
- La postura fue impulsada por el vicegobernador Acevedo con apoyo opositor. Se debatió el impacto de los ajustes nacionales en la provincia y la responsabilidad del rol estatal.
- Este rechazo conjunto anticipa una relación más tensa entre Tucumán y el Gobierno nacional, marcando un precedente de resistencia legislativa a las medidas de ajuste económico.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium