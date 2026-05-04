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PODER LEGISLATIVO

La gestión de Milei fue blanco de todas las críticas en la Legislatura

Legisladores del oficialismo y de la oposición apuntaron contra las políticas de la Nación. “Un Estado no se puede desentender de los servicios que implican el crecimiento del país y el cuidado de los ciudadanos”, embistió Acevedo.

POSTURA. La Legislatura en general expuso su rechazo a muchas de las políticas de la Nación. POSTURA. La Legislatura en general expuso su rechazo a muchas de las políticas de la Nación. PRENSA LEGISLATURA DE TUCUMÁN
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Legisladores de Tucumán criticaron las políticas de Javier Milei en el recinto local, cuestionando la desatención del Estado en servicios clave para el crecimiento y la ciudadanía.
  • La postura fue impulsada por el vicegobernador Acevedo con apoyo opositor. Se debatió el impacto de los ajustes nacionales en la provincia y la responsabilidad del rol estatal.
  • Este rechazo conjunto anticipa una relación más tensa entre Tucumán y el Gobierno nacional, marcando un precedente de resistencia legislativa a las medidas de ajuste económico.
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Temas Honorable Legislatura de TucumánConstitución de la Provincia de TucumánJavier Milei
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