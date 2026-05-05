Arsenal vs. Atlético de Madrid, por las semifinales de Champions League: horario, formaciones y dónde se lo puede ver

El "Aleti" va por la final

Del otro lado, el conjunto dirigido por Diego Simeone arriba con el objetivo de dar el golpe en Inglaterra. Ya aseguró su lugar en la próxima Champions a través de La Liga, pero viene de un duro revés tras perder la final de la Copa del Rey. Así, el gran anhelo pasa por meterse en una nueva final europea y saldar una cuenta pendiente en el torneo. Para este partido, Alexander Sorloth será evaluado hasta último momento, mientras que Pablo Barrios, José María Giménez y “Nico” González están descartados por lesión.