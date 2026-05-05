Arsenal vs. Atlético de Madrid, por las semifinales de Champions League: horario, formaciones y dónde se lo puede ver

Resumen para apurados
- Arsenal y Atlético de Madrid definen este martes a las 16:00 en Londres el pase a la final de la Champions League, tras empatar 1-1 en el partido de ida disputado en España.
- Con goles de Gyökeres y Julián Álvarez en la ida, ambos equipos llegan diezmados por lesiones. El historial reciente muestra paridad con un triunfo previo para el conjunto inglés.
- El ganador enfrentará al PSG o al Bayern Munich en la final. Para Arteta es la chance de romper una sequía de 20 años, mientras Simeone busca saldar su deuda pendiente en el torneo.
Arsenal y Atlético de Madrid vuelven a enfrentarse en un duelo decisivo en Londres. Será el tercer cruce entre ambos en esta temporada, esta vez por la revancha de las semifinales de la Champions League. El partido se jugará desde las 16 en el Emirates Stadium, y el ganador avanzará a la final, donde espera el vencedor de la serie entre PSG_y Bayern Munich.
El historial reciente muestra paridad. En la fase de grupos, el conjunto inglés se impuso con claridad en casa por 4 a 0. Más cerca en el tiempo, en la ida disputada en Madrid, igualaron 1 a 1 con goles de Viktor Gyökeres y Julián Álvarez, ambos desde el punto penal.
Así llega Arsenal
El equipo de Mikel Arteta llega con la ambición de volver a una final continental tras dos décadas. Sin embargo, también arrastra cierta presión: pelea por la cima de la Premier League y necesita coronar la temporada luego de quedarse sin títulos en las copas locales. En cuanto al plantel, no contará con Mikel Merino ni Jurriën Timber, mientras que Kai Havertz y Martin Odegaard están en duda.
El "Aleti" va por la final
Del otro lado, el conjunto dirigido por Diego Simeone arriba con el objetivo de dar el golpe en Inglaterra. Ya aseguró su lugar en la próxima Champions a través de La Liga, pero viene de un duro revés tras perder la final de la Copa del Rey. Así, el gran anhelo pasa por meterse en una nueva final europea y saldar una cuenta pendiente en el torneo. Para este partido, Alexander Sorloth será evaluado hasta último momento, mientras que Pablo Barrios, José María Giménez y “Nico” González están descartados por lesión.
Probables formaciones
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel e Hincapié; Zubimendi, Rice y Eze; Saka, Gyökeres y Martinelli. DT: Mikel Arteta.
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand y Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso y Lookman; Julián Alvarez y Griezmann. DT: Diego Simeone.
Dónde ver la revancha del duelo de semifinales de Champions League
Hora: marets 5 de nayo desde 16
Televisa: ESPN
Árbitro: Daniel Siebert (Alemania)
VAR: Bastian Dankert (Alemania)
Estadio: Emirates Stadium.