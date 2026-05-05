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Las cuatro hipótesis de Malamud sobre la permanencia de Adorni: “No lo echa porque es el amigo de Karina”

El politólogo analizó la estructura de poder de Javier Milei, el peso de Karina en las decisiones y la curiosa paradoja de un presidente libertario rescatado por el Estado.

El politólogo Andrés Malamud fue entrevistado por Carlos Pagni en LN+ El politólogo Andrés Malamud fue entrevistado por Carlos Pagni en LN+
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Andrés Malamud analizó en LN+ la continuidad de Manuel Adorni en el Gabinete nacional pese a denuncias por presunto enriquecimiento, destacando el respaldo clave de Karina Milei.
  • El análisis plantea cuatro hipótesis: Adorni como pararrayos de críticas, fusible político, aliado del entorno de Karina Milei o posible testaferro en una situación judicial compleja.
  • El caso expone la estructura de poder libertaria y la fuerte dependencia de Milei hacia su hermana. Malamud advierte que, ante crisis, los Estados terminan rescatando al mandatario.
Resumen generado con IA

Andrés Malamud analizó con bisturí la continuidad de Manuel Adorni en el Gabinete, en medio de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Entrevistado por Carlos Pagni en "Odisea Argentina" (LN+), el politólogo desglosó cuatro teorías que explican por qué el vocero -ahora jefe de ministros- resiste en su cargo mientras otros "amigos" del Presidente han quedado en el camino.

Para Malamud, las razones oscilan entre la estrategia política y la intimidad del poder:

1- El "Pararrayos": Adorni concentraría las críticas y el escándalo para desviar la atención de los problemas económicos.

2- El "Fusible": una pieza que Milei mantiene hasta que el costo político sea insoportable y deba ser sacrificado para salvar la figura presidencial.

3- El "Factor Karina": la hipótesis más fuerte. A diferencia de Nicolás Posse o Guillermo Francos, Adorni no pertenece al círculo primario de amistades de Milei, sino al de su hermana. “Él no la echa a ella y no echa a los de ella”, sentenció Malamud al señalar una "dependencia profunda" del mandatario hacia Karina.

4- La hipótesis del "Testaferro": una línea que el analista mencionó como una posibilidad "más complicada" en la que no profundizó, pero dejó planteada en el tablero judicial.

El clivaje geográfico y la "misión" histórica

Más allá de Adorni, Malamud situó a Milei como un fenómeno que rompió el péndulo histórico entre la Capital y el Conurbano. Según su visión, el líder libertario representa a las "otras 22 provincias" contra la hegemonía del AMBA.

En el marco de la presentación de su libro "Operación: Argentina", escrito con Astrid Pikielny, el politólogo trazó un paralelismo audaz: mientras Ricardo Alfonsín cumplió la misión de recuperar la democracia tras el quiebre de 1930, Milei llega para intentar resolver la dimensión económica -el equilibrio fiscal- que quedó pendiente por décadas.

Finalmente, Malamud marcó una ironía central en la gestión actual: a pesar de la retórica anti-Estado de Milei, fueron precisamente dos Estados (China y EE.UU., vía Scott Bessent) los que lo rescataron. “Los mercados lo acorralan y los Estados lo salvan”, concluyó.

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