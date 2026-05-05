Las cuatro hipótesis de Malamud sobre la permanencia de Adorni: “No lo echa porque es el amigo de Karina”

3- El "Factor Karina": la hipótesis más fuerte. A diferencia de Nicolás Posse o Guillermo Francos, Adorni no pertenece al círculo primario de amistades de Milei, sino al de su hermana. “Él no la echa a ella y no echa a los de ella”, sentenció Malamud al señalar una "dependencia profunda" del mandatario hacia Karina.