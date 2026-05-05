UNT: en una instancia clave, las 13 facultades eligen a sus consejeros directivos

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) inicia desde hoy un proceso electoral que se desarrollará de manera escalonada hasta el 20 de mayo, cuando se definan las máximas autoridades de la casa de altos estudios. Durante esta semana, los distintos estamentos elegirán a sus representantes en los Consejos Directivos: hoy votarán docentes y no docentes; mañana será el turno de los estudiantes y el jueves de los egresados.