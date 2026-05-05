UNT: en una instancia clave, las 13 facultades eligen a sus consejeros directivos

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) inicia desde hoy un proceso electoral que se desarrollará de manera escalonada hasta el 20 de mayo, cuando se definan las máximas autoridades de la casa de altos estudios. Durante esta semana, los distintos estamentos elegirán a sus representantes en los Consejos Directivos: hoy votarán docentes y no docentes; mañana será el turno de los estudiantes y el jueves de los egresados.
Los consejeros electos asumirán el 14 de mayo y tendrán a su cargo una decisión clave en la vida institucional de cada facultad: la elección de decanos y vicedecanos. En total, cada una de las 13 unidades académicas contará con 11 representantes: seis docentes -distribuidos por categoría-, tres estudiantes, un no docente y un egresado.
La modalidad de votación presenta particularidades según el estamento. Los no docentes utilizarán el sistema de Boleta Única de Papel, mientras que los docentes emitirán su voto de manera nominal, diferenciados por cargos (titulares, adjuntos/asociados y jefes de trabajos prácticos/auxiliares). En ambos casos, los comicios se desarrollarán entre las 8 y las 18 en cada facultad, con la obligación de presentar el DNI físico.
Decanatos
En varias unidades académicas, el panorama aparece despejado, con listas únicas que reflejan acuerdos internos o búsquedas de continuidad.
En Agronomía y Zootecnia, Susana del Valle Monserrat irá por la reelección junto a Osvaldo Arce. En Artes, Silvia Agüero y Claudio Buselli buscarán un nuevo mandato sin oposición. Situaciones similares se registran en Bioquímica, Química y Farmacia, con María Inés Gómez y María Eugenia Mónaco, y en Ciencias Económicas, donde Adolfo Rospide y Gustavo Sota apuntan a renovar su gestión.
En Derecho y Ciencias Sociales, la actual decana y vicerrectora subrogante, María Cristina Grunauer, intentará continuar en el cargo acompañada por Héctor Madkur.
También se observan casos de recambio acordado. En Medicina, la actual vicedecana Liliana Tefaha se postula para suceder a Mateo Martínez, con Roxana del Valle Toledo como compañera de fórmula.
Donde sí habrá competencia es en varias facultades clave. En Ciencias Naturales, la salida de Virginia Abdala -candidata al Rectorado- abrió la disputa entre dos espacios: Hugo Fernández y Pablo Sesma enfrentarán a José López y Julián Gómez Augier.
Filosofía y Letras también presentará una contienda: Sergio Robín y Nélida Sibaldi buscarán la reelección frente a la fórmula integrada por Olga Sulca y José María Nieva. En Arquitectura y Urbanismo, en tanto, competirán Raúl Ajmat junto a Silvia Aldonate contra César Gómez López y Víctor Montenegro, en una elección que marcará el cierre de una gestión iniciada en 2018.
En Educación Física, dos listas pugnarán por suceder a Raúl Eduardo Lischinsky: la encabezada por Fernando Erimbaue y María Hidalgo y la que integran Sergio Wilde y Marcelo Mesías.
Uno de los focos más sensibles se ubica en Psicología. La actual decana, Silvia López de Martín, buscará su re-reelección junto a Claudia Coronel, en una postulación habilitada por la Junta Electoral. Competirá contra la fórmula de Anabel Murhell y Adrián Chirré.
Ciencias Exactas, por su parte, aparece como el escenario más fragmentado. Con tres listas en disputa -María Guzmán y Daniel Valdeón; Sergio Mohamed y Aida Olmos; y Hugo Anaya junto a María de los Ángeles Gómez López-, la facultad transita una etapa de reconfiguración tras los dos mandatos de Miguel Cabrera.
Escuelas experimentales
El proceso electoral incorpora este año novedades a partir del nuevo Estatuto. La Asamblea Universitaria, encargada de elegir rector y vicerrector, se ampliará a 161 integrantes. Entre ellos se sumarán representantes de las escuelas experimentales: un docente, un no docente, un estudiante y un egresado, además de un no docente del Rectorado.
En las escuelas preuniversitarias, la elección de asambleístas también se realizará hoy. En los estamentos de egresados y no docentes habrá lista única, por lo que sus representantes quedarán proclamados automáticamente. En estudiantes, en cambio, competirán las agrupaciones Conexión Experimental y Unión Experimental, mediante Boleta Única de Papel.
El caso de los docentes presenta un mecanismo singular. La votación es nominal: cada elector escribe en un papel los nombres de sus candidatos, que pueden pertenecer a cualquier escuela experimental incluida en el padrón.
El escrutinio se realiza en dos etapas. Primero, cada mesa contabiliza los votos y los registra en actas. Luego interviene la Junta Electoral, que aplica un sistema de ponderación para definir los resultados. Este método no se limita a sumar votos, sino que calcula el porcentaje obtenido por cada candidato en cada escuela y luego promedia esos valores, con el objetivo de equilibrar la representación entre instituciones de distinto tamaño.
De esta manera, se busca evitar que las escuelas con mayor cantidad de electores concentren la decisión. El candidato con mayor porcentaje ponderado será proclamado asambleísta, mientras que el segundo ocupará el lugar de suplente. En caso de empate, la definición se resolverá por sorteo.
Cronograma electoral
- El 5, 6 y 7 de mayo, cada facultad elegirá a sus Consejeros
- El 14, los Consejeros electos elegirán decanos y vicedecanos
- El 18 de mayo, asumirán los decanos y vicedecanos electos
- El día 20, la Asamblea Universitaria (de 161 integrantes, incluídos los 13 decanos) votará rector y vicerrector
- 28 de mayo, asunción de las nuevas autoridades