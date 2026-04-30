Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal

Resumen para apurados
- Sergio Pagani y Mercedes Leal inscribieron su candidatura para conducir la UNT hasta 2030. Lo hicieron con el aval de 11 decanos, buscando ratificar su gestión en Tucumán.
- El binomio oficialista oficializó su postulación ante la Junta Electoral pese a las impugnaciones de la oposición. Defienden su legalidad tras la reciente reforma del Estatuto.
- La demostración de fuerza política precede a la Asamblea Universitaria del 20 de mayo. El proceso estrenará el voto nominal y definirá la conducción frente a la crisis nacional.
En una jornada de definiciones políticas clave para el futuro de la educación superior en la provincia, la fórmula oficialista integrada por el actual rector, Sergio Pagani, y la vicerrectora, Mercedes Leal, inscribió su candidatura ante la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) para el período 2026-2030.
La presentación no fue un mero trámite administrativo, sino una importante demostración de fuerza: el binomio estuvo flanqueado por los conductores de 11 de las 13 facultades, consolidando un respaldo que busca disipar las dudas que planteó la oposición a la postulación de Pagani. A pesar de los cuestionamientos, e incluso impugnaciones judiciales que advierten que su candidatura podría vulnerar el límite de mandatos, la imagen en la sede de la Junta Electoral cerró filas con la presencia de los decanos Susana Monserrat (Agronomía y Zootecnia); Juan Bautista Ramazzotti (Arquitectura y Urbanismo); Silvia Agüero (Artes); María Inés Gómez (Bioquímica, Química y Farmacia); Jorge Rospide (Ciencias Económicas); Cristina Grunauer de Falú (Derecho y Ciencias Sociales); Raúl Lischinsky (Educación Física); Sergio Robin (Filosofía y Letras); Demetrio Mateo Martínez (Medicina); María Luisa de la Casa (Odontología) y Silvia López de Martin (Psicología). Este bloque, junto a los apoderados Santiago Bliss y Fernanda Prado, representa la estructura de poder que hoy domina el Consejo Superior y las unidades académicas.
Respuesta concreta
Al salir del edificio, Pagani abordó frontalmente la controversia sobre su postulación, defendiendo la legalidad de su posición bajo el nuevo marco estatutario: “Sostengo y apoyo el recambio de las autoridades, me parece sano. En este caso consideramos que estamos habilitados para presentarnos como candidatos a mi segundo mandato como rector; no pretendo venir aquí creyendo que no estoy cumpliendo el estatuto o la ley, ni utilizando ningún artilugio reñido con ella”.
El rector vinculó su postulación con el proceso de modernización que lideró su gestión, especialmente la reforma del Estatuto Universitario aprobada a fines de 2024. Esta reforma, impulsada la propia Asamblea, introdujo cambios estructurales para dotar de mayor transparencia a los comicios, como la implementación de la boleta única -que ya tuvo una prueba piloto exitosa en las elecciones estudiantiles- y, fundamentalmente, el cambio en la modalidad de votación dentro de la Asamblea Universitaria: ahora el voto será nominal y a viva voz, terminando con el anonimato en la elección de las máximas autoridades.
“Venimos trabajando para que la UNT sea más transparente, más clara y de cara a la sociedad”, enfatizó Pagani.
Leal, por su parte, amplió la visión política de la fórmula enfocándose en la gestión de crisis y la autonomía financiera. “Apostamos a este proyecto que, en estos cuatro años, sostuvo una universidad que amplía derechos y lleva sus carreras al interior de la provincia. Hemos logrado que a ninguna facultad le falten recursos pese a la crisis de financiamiento público nacional, manteniendo hoy más de 20 obras en ejecución con recursos propios”, señaló la vicerrectora.
Además, reafirmó la postura crítica frente a las políticas del Gobierno nacional, denunciando el incumplimiento de la ley de financiamiento y la pérdida del poder adquisitivo de los docentes, reclamo que, según afirmó, mantendrán firme a través del consejo de rectores.
Votación indirecta
El sistema de elección en la UNT es indirecto, un proceso que se desarrolla por etapas y que hoy cumplió un hito con la inscripción de fórmulas.
El cronograma electoral comienza la semana próxima con la renovación de los representantes en los consejos directivos de cada facultad (estudiantes, egresados, docentes y no docentes). Una vez conformados estos consejos, los propios consejeros eligen a los decanos de sus respectivas facultades. Finalmente, todos los consejeros electos de las 13 unidades académicas -junto a representantes de las escuelas preuniversitarias- se reúnen para conformar la Honorable Asamblea Universitaria. Esta instancia máxima de gobierno será la que, el próximo 20 de mayo a las 9 en el Auditorium del Centro Cultural Virla, elija mediante el nuevo sistema de voto nominal a los conductores de la UNT.
Con 11 de los 13 decanos actuales presentes en la foto de hoy, el oficialismo busca enviar un mensaje de invulnerabilidad política antes de que los asambleístas sellen el destino de la gestión el 28 de mayo.