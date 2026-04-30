Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal

La presentación no fue un mero trámite administrativo, sino una importante demostración de fuerza: el binomio estuvo flanqueado por los conductores de 11 de las 13 facultades, consolidando un respaldo que busca disipar las dudas que planteó la oposición a la postulación de Pagani. A pesar de los cuestionamientos, e incluso impugnaciones judiciales que advierten que su candidatura podría vulnerar el límite de mandatos, la imagen en la sede de la Junta Electoral cerró filas con la presencia de los decanos Susana Monserrat (Agronomía y Zootecnia); Juan Bautista Ramazzotti (Arquitectura y Urbanismo); Silvia Agüero (Artes); María Inés Gómez (Bioquímica, Química y Farmacia); Jorge Rospide (Ciencias Económicas); Cristina Grunauer de Falú (Derecho y Ciencias Sociales); Raúl Lischinsky (Educación Física); Sergio Robin (Filosofía y Letras); Demetrio Mateo Martínez (Medicina); María Luisa de la Casa (Odontología) y Silvia López de Martin (Psicología). Este bloque, junto a los apoderados Santiago Bliss y Fernanda Prado, representa la estructura de poder que hoy domina el Consejo Superior y las unidades académicas.