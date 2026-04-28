El Gobierno avaló créditos del CFI para unas 15 empresas de Tucumán

Desde el sector empresario, el representante de Tucu Snack SRL, Sebastián Cortés, valoró el acompañamiento institucional y el acceso al financiamiento. “Para nosotros es un apoyo enorme en lo que estamos buscando, que es el crecimiento. La empresa cumple 46 años apostando a la provincia y a la región. Contar con el aval del Gobierno es un respaldo muy importante que confirma la política de crecimiento que desarrollamos desde hace más de 10 años. El trámite fue accesible y el crédito ofrece plazos y tasas con ventajas competitivas frente al sistema bancario”.