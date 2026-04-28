El Gobierno avaló créditos del CFI para unas 15 empresas de Tucumán

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo oficializó en Tucumán el aval para créditos del CFI por $2.000 millones destinados a 15 empresas privadas para fomentar el empleo y la economía local.
- La medida busca poner al Estado al servicio del sector privado tras gestiones iniciadas en 2025. Los fondos permiten a las firmas acceder a tasas competitivas frente a la banca.
- Se espera que esta inversión dinamice sectores clave como el agroexportador y la salud. El respaldo marca un cambio de criterio para priorizar el desarrollo productivo provincial.
El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno a empresas que accedieron a financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En ese marco, el Gobierno oficializó el aval provincial que permitió finalizar el trámite de los créditos.
El mandatario explicó el criterio adoptado para la asignación de los fondos: “Como Gobierno, somos puente de soluciones a nivel nacional y también dentro de la jurisdicción provincial. Estos fondos del CFI siempre existieron, aunque en distintos gobiernos hubo criterios diferentes sobre su uso”.
En ese sentido, el gobernador fundamentó la decisión de orientar los recursos al sector privado y subrayó su rol en la economía: “Hemos tomado la decisión de que estos recursos, que hoy son casi $2.000 millones, vayan directamente al sector privado, que es el que genera recursos para dinamizar la economía, mantener y hacer crecer el empleo”.
Las empresas beneficiadas fueron Distribuidora Lamadrid, Vidrial SRL, Mauricio Mossé SRL, Puerto Frío SRL, Tucu Snack SRL, Costal Group SRL, Marta Eugenia Barros Sosa, Buchet Alejandro, Frutex SAS, Casal José Alfredo, BAC SRL, Agro Energía SA, Agropecuaria San Nicolás SRL, 4H SA y Buena Cosecha.
Participaron del encuentro, además, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; y el representante del CFI en Tucumán, Pedro Sandilli.
“Desde que asumimos esta gestión la primera instrucción que nos dio el gobernador fue poner el Estado al servicio del sector privado, lo que significa que prioricemos la producción y el trabajo”, sostuvo el ministro Abad.
En esa línea, remarcó que “todo lo que sea generar valor agregado para que se agranden las ganancias para la provincia, se genere trabajo y se sostengan las empresas, es uno de los objetivos principales que tenemos como Gobierno. Hoy ponemos el CFI al servicio de estas firmas, poniendo los avales para los créditos que tramiten las empresas, con el fin de que puedan sostener el capital de trabajo y en algunos casos hacer inversiones”.
Pedro Sandilli destacó que se trata de la primera entrega de avales de 2026, tras un trabajo que comenzó en diciembre de 2025 junto a las empresas beneficiadas. “Son empresas que invierten en Tucumán y esto no ser podría dar sin el trabajo articulado entre el sector privado y la Provincia, gracias a la decisión del gobernador de ocupar la totalidad del fondo en el sector privado. Estamos en una etapa dura, pero vemos la importancia de que las empresas sigan apostando por la provincia”, sostuvo el representante del CFI.
Desde el sector empresario, el representante de Tucu Snack SRL, Sebastián Cortés, valoró el acompañamiento institucional y el acceso al financiamiento. “Para nosotros es un apoyo enorme en lo que estamos buscando, que es el crecimiento. La empresa cumple 46 años apostando a la provincia y a la región. Contar con el aval del Gobierno es un respaldo muy importante que confirma la política de crecimiento que desarrollamos desde hace más de 10 años. El trámite fue accesible y el crédito ofrece plazos y tasas con ventajas competitivas frente al sistema bancario”.
Por su parte, el empresario Fernando Jacinto Habib destacó el impacto del financiamiento en la actividad productiva. En ese marco, señaló: “Somos una empresa agroexportadora y estamos muy contentos de haber tenido este espacio y el apoyo con este crédito, que es un préstamo blando con muy buenas condiciones. Se reconoce la importancia del sector privado, que genera trabajo en una actividad clave como la citricultura”.
A su turno, Mauricio Mossé remarcó el efecto del crédito en el fortalecimiento del sistema de salud. En ese sentido, afirmó: “Las tasas bancarias son prohibitivas y este crédito es una muy buena palanca para invertir en equipos que se colocan en hospitales de la provincia para mejorar las prestaciones. La decisión de destinar los fondos al sector privado abre un camino para seguir invirtiendo y desarrollándonos”.