Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

En un contexto económico complejo, cuando la cultura suele quedar relegada frente a las urgencias cotidianas, la creación del Museo de Arte de Tucumán (MAT) se inscribe como una apuesta significativa desde el ámbito privado y un gesto concreto de compromiso con el desarrollo cultural. Impulsado por empresarios locales, el proyecto pone en valor el histórico edificio de la Sociedad Extranjera de Socorros Mutuos -integrante del patrimonio provincial-, transformándolo en un espacio de gestión privada capaz de albergar y articular diversas disciplinas artísticas en una propuesta integral.
Con una programación que incluirá exposiciones, foros de pensamiento, espectáculos y un mercado cultural permanente, el MAT aspira a consolidarse como un epicentro regional, promoviendo la producción local y fortaleciendo la identidad cultural tucumana desde una mirada sostenible y contemporánea. Esos son los objetivos que se fijaron Agustina Wagner y Carlos Zimmerman, y juntos los detallaron durante esta charla con LA GACETA.
- ¿Cómo nace la idea de transformar a la Sociedad Extranjera en el MAT?
- En lo primero que pensamos fue en la recuperación y puesta en valor del edificio. Un inmueble que por sus características arquitectónicas e históricas integra el Patrimonio Cultural de la Provincia no podía permanecer cerrado a la comunidad. Era nuestra obligación como empresarios tucumanos garantizar su preservación para las futuras generaciones. Luego advertimos que, si bien Tucumán posee una producción cultural vibrante, carecía de un espacio de gestión privada que pudiera albergar a las artes en todas sus dimensiones. Así nació la idea de fundar el MAT, como un emprendimiento cultural único en su género, que aspira a convertirse en un epicentro cultural de referencia regional a través de propuestas capaces de integrar diversas disciplinas artísticas en una línea curatorial única.
- ¿Quiénes están impulsando este proyecto?
- Un equipo de gestión privada, liderado por nosotros. Somos empresarios del sector salud, propietarios del inmueble y fundadores de la Fundación Corazón Manda. Nos acompaña un grupo interdisciplinario de profesionales vinculados al ámbito cultural, artístico y de gestión. La iniciativa se sustenta en una visión integral que articula cultura, impacto social y desarrollo sostenible, con el objetivo de posicionar el MAT como un espacio de referencia regional.
- ¿Por qué decidieron apostar por la cultura?
- Como tucumanos, estamos convencidos de que la cultura es un componente central en el desarrollo endógeno y sostenible de nuestra provincia en todos sus aspectos. Apostar por la cultura es apostar por nuestros músicos, cantantes, bailarines, plásticos, escritores y creativos; es, en definitiva, apostar por nuestra identidad tanto local como regional, entendiendo a la cultura como una herramienta fundamental para la transformación de nuestra realidad.
- ¿Cuáles son los principales objetivos que plantean desarrollar a partir del MAT?
- Pensamos encarar múltiples actividades, tales como programas expositivos de artes visuales, en donde se dará protagonismo a cruces de colecciones clásicas con instalaciones de sitio específico; foros de pensamiento, con presentaciones de libros, charlas y debates sobre temas de interés cultural actual; un escenario abierto, con programación permanente y multidisciplinaria que incluya música popular, de cámara, jazz, experimental, dramaturgia y las diversas expresiones de la danza. Además, el MAT servirá como punto de encuentro para la compra-venta de bienes y servicios culturales, a través de un mercado cultural permanente que contribuirá a la sostenibilidad del ecosistema cultural de la provincia.
- ¿Cuál es la infraestructura con la que cuenta el edificio? ¿Qué pueden brindarle desde ese punto de vista al público?
- El edificio histórico se encuentra a la fecha completamente restaurado, habiendo conservado con rigurosidad todos los elementos arquitectónicos que motivaron su declaración como Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia. En cuanto a su funcionalidad, el MAT cuenta con una infraestructura moderna y versátil: auditorios con tecnología acústica, salas de exposición, área de reserva patrimonial, espacios de tienda y sectores de servicios. Nuestro anhelo es que el visitante no solo venga a disfrutar de una muestra, sino que transite una experiencia sensorial completa que atraviese lo estético, lo educativo y lo gastronómico, en un entorno donde la historia de la casa se encuentre presente en cada rincón y en cada momento.
- ¿Cómo piensan instrumentar la gestión del espacio? ¿Se conformará un equipo a tal fin?
- Para la diagramación anual de las actividades pensamos convocar a los diferentes actores del sector de la cultura provincial, a fin de constituir un Consejo Asesor, con el que elaboraremos en conjunto la programación del museo.
- ¿Cuál será la propuesta de colección con la que proyectan dotar al MAT para conformar el acervo del museo?
- El museo contará con una colección propia de obras de artistas tucumanos y de la región NOA. Este acervo constituirá la Muestra Permanente del Museo, la cual se exhibirá en forma alternativa a las muestras especiales, Tenemos pensado que el patrimonio del museo vaya in crescendo anualmente, a través de la implementación de concursos de arte, con premios adquisición. Esto significa que el MAT será un espacio vivo, en permanente crecimiento, garantizando que las obras de nuestros artistas contemporáneos queden en la provincia y formen parte del legado cultural de Tucumán para el disfrute de toda la comunidad.
- ¿Qué puede aportarles este proyecto a la cultura y a la sociedad tucumana?
- El MAT viene a proponer un nuevo modelo de gestión cultural privada, en donde las cuestiones estéticas serán fundamentales, pero con un profundo sentido de responsabilidad hacia la sociedad. Nuestro objetivo es que los beneficios de este espacio alcancen tanto a los creativos como a la sociedad en su conjunto.
Aprobación oficial: el proyecto recibió un dictamen favorable de la comisión de patrimonio
Para avanzar con la creación del Museo de Arte de Tucumán (MAT) era imprescindible que la iniciativa recibiera la aprobación por parte de la Comisión de Patrimonio, ya que el edificio ubicado en San Martín 1.156 forma parte del Patrimonio Cultural de la Provincia y está protegido por los alcances de la Ley 7.500. “Las Sociedades de Socorro Mutuo y Beneficencia han cumplido históricamente funciones de reunión social, actividades culturales y realización de eventos comunitarios, por lo que la actividad proyectada se encuentra dentro de la tradición funcional del inmueble, sin alterar su naturaleza ni su significación patrimonial”, destacan las autoridades del área en los fundamentos de la resolución N° 0497. Hay luz verde entonces para que el MAT avance con los plazos de su apertura.
El edificio que albergaba la Sociedad Extranjera de Socorros Mutuos y Beneficencia se inauguró en 1924, aunque la institución, nacida de la mano de los inmigrantes que llegaban en masa a Tucumán, databa de mucho antes: 1868. La casona surgió de un proyecto del arquitecto Luis Lucena, acompañado por el constructor Oreste Peruzzo, un dúo de profesionales que marcaría una huella en la fisonomía urbana tucumana. Ambos habían trabajado en residencias y edificios institucionales de gran calidad y para la Sociedad Extranjera apelaron a un estilo que se imponía en la época, como el academicismo francés.