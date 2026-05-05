Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

- En lo primero que pensamos fue en la recuperación y puesta en valor del edificio. Un inmueble que por sus características arquitectónicas e históricas integra el Patrimonio Cultural de la Provincia no podía permanecer cerrado a la comunidad. Era nuestra obligación como empresarios tucumanos garantizar su preservación para las futuras generaciones. Luego advertimos que, si bien Tucumán posee una producción cultural vibrante, carecía de un espacio de gestión privada que pudiera albergar a las artes en todas sus dimensiones. Así nació la idea de fundar el MAT, como un emprendimiento cultural único en su género, que aspira a convertirse en un epicentro cultural de referencia regional a través de propuestas capaces de integrar diversas disciplinas artísticas en una línea curatorial única.