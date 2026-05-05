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Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Una serie de fenómenos contrastantes se instalarán en distintas provincias en la jornada de hoy.

El viento zonda afectará a la región del Cuyo y parte del sur. El viento zonda afectará a la región del Cuyo y parte del sur. (Imagen web)
Hace 41 Min

Por la jornada de martes, los fenómenos meteorológicos se concentran en apenas cinco provincias del territorio nacional, pero entre ellas el menú será muy variado: mientras que en algunas rige la alerta amarilla por tormentas, en otras la advertencia por viento zonda busca prevenir a la población. En tanto, la notificación naranja por lluvias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala el peligro que representa este evento para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

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A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN reveló un martes de condiciones contrastantes y variadas que ocurrirán en apenas una parte de la extensión del país. La mayoría de los eventos climáticos extremos se instalarán en la región de Cuyo y la Patagonia, aunque la provincia de Entre Ríos, en el Litoral, también se encuentra en el listado de las afectadas.

Tormentas en el Litoral, viento zonda y lluvias en el Cuyo

Las alertas varían entre tormentas, viento zonda y lluvia. En el caso del primer fenómeno, este afectará a Entre Ríos, principalmente en la zona de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Más al oeste, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay; y al sureste, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Todas estas localidades se enfrentarán a precipitaciones con un total de entre 20 y 50 mm, vientos fuertes de hasta 70 km/h y actividad eléctrica por la noche de hoy.

Saltando el mapa hacia el lado opuesto de la Argentina, tanto el sur de Mendoza como el este de Neuquén se encuentran bajo aviso amarillo por viento zonda. La zona baja de Malargüe, en la primera provincia, estará afectada durante la tarde, al igual que el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, el oeste de Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y el sur de Minas en Neuquén. De acuerdo con el SMN, las velocidades del suceso serán de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este proceso puede provocar una reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja.

El impacto de las lluvias en la Cordillera y la Patagonia

Además, gran parte del área cordillerana de esta última provincia, como Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, estará afectada por lluvias durante todo el día que alcanzarán los 20 y 30 mm acumulados. Esta alarma se volverá más severa alcanzando el nivel naranja en la Cordillera de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, donde se estiman valores de precipitación reunidos entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En la meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo se esperan lluvias acumuladas de hasta 20 y 30 mm. Además, vientos de 50 y 70 km/h, llegando incluso a 100 km/h, afectarán a esta región. Gastre, el oeste de Mártires, Telsen y Paso de Indios también se verán afectados por la noche por ambos procesos de la misma intensidad.

Recomendaciones oficiales del SMN

Ante la gran cantidad de alertas meteorológicas, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:

Alerta por viento zonda:

1. Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

4. Conducí con precaución.

5. Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

6. No enciendas fuego.

Alerta por vientos:

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tené precaución al conducir.

Alerta por lluvias:

1. No saques la basura. 

2. Limpiá desagües y sumideros. 

3. Alejate de zonas inundables. 

4. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por tormentas:

1. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

2. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

3. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

4. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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