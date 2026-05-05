Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Saltando el mapa hacia el lado opuesto de la Argentina, tanto el sur de Mendoza como el este de Neuquén se encuentran bajo aviso amarillo por viento zonda. La zona baja de Malargüe, en la primera provincia, estará afectada durante la tarde, al igual que el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, el oeste de Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y el sur de Minas en Neuquén. De acuerdo con el SMN, las velocidades del suceso serán de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este proceso puede provocar una reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja.