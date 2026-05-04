Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

El conflicto se originó el 5 de junio de 2025, cuando el juzgado dictó una sentencia de alimentos provisorios que ordenaba el embargo del 30% de los haberes de R. A. O. a favor de sus dos hijos. La orden de retención fue dirigida a su empleador, pero a pesar de las múltiples notificaciones y el envío de oficios, los informes bancarios del Banco Macro confirmaron durante meses que la cuenta judicial permanecía con saldo cero. Ante esta situación, la Defensoría Oficial Civil Itinerante, a cargo de Agustín Eugenio Acuña, denunció una conducta obstructiva por parte de la empresa, que incluso llegó a evitar la recepción de notificaciones por parte de su personal en el domicilio legal. Frente a la persistencia del incumplimiento, que ya acumulaba más de diez meses de retraso, la jueza Rey Galindo decidió elevar el tono de las sanciones. En su análisis, la magistrada subrayó que la tutela judicial efectiva en materia alimentaria no solo recae sobre el progenitor, sino también sobre terceros que deben colaborar con la justicia. Al respecto, la jueza fundamentó que “la omisión en dicho deber no resulta neutra, sino que genera consecuencias jurídicas específicas” y advirtió que la conducta de la firma “trasciende ampliamente el ámbito de una mera negligencia administrativa, configurando una interferencia directa y sostenida en la satisfacción de un derecho de raigambre fundamental”.