Matías Tabar, el "gorila": quién es el contratista que puso a Adorni contra las cuerdas

El perfil comercial de Tabar es, al menos, ecléctico. Aunque refaccionó la propiedad de Adorni con lujos como mármol Travertino y climatización de piscina, su empresa no figura en el registro de la industria de la construcción (Ieric). En cambio, es un histórico proveedor municipal en Exaltación de la Cruz, donde ha vendido desde resmas de papel hasta cámaras de seguridad, cruzando todas las gestiones políticas desde la época de De la Rúa.