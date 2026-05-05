Secciones
Política

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Matías Tabar entregó su celular para ser peritado, aunque admitió que borró mensajes. Milei viaja a EE.UU. y delega la gestión en su hombre de confianza.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en una foto de 2021. Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en una foto de 2021.
Hace 1 Hs

En medio de una creciente presión judicial, Manuel Adorni encabezará una reunión de Gabinete este viernes a las 14 en Casa Rosada. La convocatoria surge apenas horas después de que Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las reformas en su casa del country Indio Cuá, prestara una declaración ante Comodoro Py que sacudió al entorno oficialista.

Según el testimonio de Tabar, las obras costaron U$S245.000 y fueron abonadas por el funcionario en efectivo (sin facturaciones). El contratista no solo aportó documentación, sino que entregó su teléfono celular para ser peritado, pese a admitir que borró mensajes previos.

Mientras Javier Milei se prepara para viajar a EE.UU. y delega el manejo de la gestión en su hombre de confianza, el Gobierno salió al cruce de las acusaciones. Desde la Jefatura de Gabinete desmintieron las cifras: “Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, afirmaron al sugerir que podrían iniciar acciones legales contra el arquitecto por falso testimonio.

Qué dijo el contratista sobre las remodelaciones en la casa de Adorni

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, relató el contratista al salir de la fiscalía, tras declarar durante unas tres horas. Aseguró que los pagos por su trabajo fueron realizados por el entonces vocero en efectivo, en dólares y sin recibos.

Según su testimonio, las entregas se realizaron en distintas etapas: U$S30.000 en abril, U$S100.000 en mayo, U$S30.000 en junio y U$S50.000 en julio, quedando un saldo de U$S20.929 al finalizar la obra, que luego fue abonado bajo la misma modalidad.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, situó el período de los trabajos entre octubre de 2024 y julio de 2025. Además de las refacciones estructurales, también participó en la renovación de distintos sectores del hogar.

La vivienda, de unos 400 metros cuadrados, fue intervenida en múltiples áreas: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos en cocina como mesadas, isla y desayunador, además de ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

Temas Buenos AiresCasa RosadaJavier MileiManuel AdorniKarina MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una cascada de éxitos: la expresión de Villarruel en X mientras avanza la causa contra Adorni

"Una cascada de éxitos": la expresión de Villarruel en X mientras avanza la causa contra Adorni

Adorni esquivó preguntas en la sala de prensa y la Justicia sigue presionando

Adorni esquivó preguntas en la sala de prensa y la Justicia sigue presionando

Las cuatro hipótesis de Malamud sobre la permanencia de Adorni: “No lo echa porque es el amigo de Karina”

Las cuatro hipótesis de Malamud sobre la permanencia de Adorni: “No lo echa porque es el amigo de Karina”

Manuel Adorni, sobre los viajes: Si tengo que dar más explicaciones, lo haré en la Justicia

Manuel Adorni, sobre los viajes: "Si tengo que dar más explicaciones, lo haré en la Justicia"

Adorni retoma las conferencias en medio de una escalada judicial con la oposición

Adorni retoma las conferencias en medio de una escalada judicial con la oposición

Lo más popular
Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán
1

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000
2

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
3

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos
4

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios
5

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
2

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
3

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos
4

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
5

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Más Noticias
Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios

Facundo Ale, hijo del Mono Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

UNT: en una instancia clave, las 13 facultades eligen a sus consejeros directivos

UNT: en una instancia clave, las 13 facultades eligen a sus consejeros directivos

Adorni esquivó preguntas en la sala de prensa y la Justicia sigue presionando

Adorni esquivó preguntas en la sala de prensa y la Justicia sigue presionando

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Comentarios