Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Mientras Javier Milei se prepara para viajar a EE.UU. y delega el manejo de la gestión en su hombre de confianza, el Gobierno salió al cruce de las acusaciones. Desde la Jefatura de Gabinete desmintieron las cifras: “Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, afirmaron al sugerir que podrían iniciar acciones legales contra el arquitecto por falso testimonio.