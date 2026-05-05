Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

En medio de una creciente presión judicial, Manuel Adorni encabezará una reunión de Gabinete este viernes a las 14 en Casa Rosada. La convocatoria surge apenas horas después de que Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las reformas en su casa del country Indio Cuá, prestara una declaración ante Comodoro Py que sacudió al entorno oficialista.
Según el testimonio de Tabar, las obras costaron U$S245.000 y fueron abonadas por el funcionario en efectivo (sin facturaciones). El contratista no solo aportó documentación, sino que entregó su teléfono celular para ser peritado, pese a admitir que borró mensajes previos.
Mientras Javier Milei se prepara para viajar a EE.UU. y delega el manejo de la gestión en su hombre de confianza, el Gobierno salió al cruce de las acusaciones. Desde la Jefatura de Gabinete desmintieron las cifras: “Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, afirmaron al sugerir que podrían iniciar acciones legales contra el arquitecto por falso testimonio.
Qué dijo el contratista sobre las remodelaciones en la casa de Adorni
“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, relató el contratista al salir de la fiscalía, tras declarar durante unas tres horas. Aseguró que los pagos por su trabajo fueron realizados por el entonces vocero en efectivo, en dólares y sin recibos.
Según su testimonio, las entregas se realizaron en distintas etapas: U$S30.000 en abril, U$S100.000 en mayo, U$S30.000 en junio y U$S50.000 en julio, quedando un saldo de U$S20.929 al finalizar la obra, que luego fue abonado bajo la misma modalidad.
El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, situó el período de los trabajos entre octubre de 2024 y julio de 2025. Además de las refacciones estructurales, también participó en la renovación de distintos sectores del hogar.
La vivienda, de unos 400 metros cuadrados, fue intervenida en múltiples áreas: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos en cocina como mesadas, isla y desayunador, además de ajustes de iluminación y otras mejoras generales.