Ganó el 0 km de los Números de Oro y su primer viaje será al cementerio para agradecerle a su madre: “Sé que ella me ayudó”

La emoción también alcanzó a su padre, Juan Carlos, quien sigue los Números de Oro desde hace muchos años. Ese día se encontraba presenciando el sorteo cuando recibió el llamado de su hijo. “Me dijo que había ganado el auto y yo no lo podía creer, pensé que me iba a dar algo de la emoción”, relató. El reencuentro entre ambos estuvo marcado por un abrazo cargado de felicidad.