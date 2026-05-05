Ganó el 0 km de los Números de Oro y su primer viaje será al cementerio para agradecerle a su madre: “Sé que ella me ayudó”
En una mañana cargada de emoción, este martes se concretó la entrega del esperado premio mayor de los Números de Oro: un auto 0 km. El acto se realizó en una concesionaria ubicada en avenida Adolfo de la Vega al 300, donde el ganador, Daniel Alaniz, recibió las llaves del Volskwagen Polo Track en medio de la alegría de su familia y de quienes siguieron de cerca el sorteo.
El flamante propietario no solo se llevó el automóvil, sino también un televisor de 43 pulgadas, un premio adicional otorgado por el Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol, que acompañan habitualmente esta propuesta.
“Feliz, feliz”, resumió a LA GACETA Daniel al ser consultado sobre sus sensaciones. La noticia le llegó de manera inesperada, cuando un equipo periodístico de nuestro diario lo encontró en su casa para confirmarle que era el ganador. “Yo estaba acostado, no lo podía creer”, contó.
La emoción también alcanzó a su padre, Juan Carlos, quien sigue los Números de Oro desde hace muchos años. Ese día se encontraba presenciando el sorteo cuando recibió el llamado de su hijo. “Me dijo que había ganado el auto y yo no lo podía creer, pensé que me iba a dar algo de la emoción”, relató. El reencuentro entre ambos estuvo marcado por un abrazo cargado de felicidad.
Uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando Daniel contó cuál será su primer destino con el vehículo: el cementerio, para agradecerle a su madre, fallecida hace seis años. “Yo sé que ella me ayudó”, expresó conmovido.
El auto, un modelo Volkswagen Polo Track gris, fue encendido por primera vez ante las cámaras, en medio de aplausos y sonrisas. Aunque Daniel aún no maneja, aseguró que pronto aprenderá, con la ayuda de familiares y allegados. Mientras tanto, sus sobrinos ya se postulan como choferes para los primeros paseos.
Entre risas, la familia incluso deslizó la posibilidad de un viaje a Brasil, un plan que comienza a tomar forma a partir de este premio inesperado.