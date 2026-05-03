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Tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que partió desde Ushuaia con destino Cabo Verde

Hay otros cinco casos sospechosos, según confirmó la Organización Mundial de la Salud.

Tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que partió desde Ushuaia con destino Cabo Verde
Hace 2 Min

Tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que partió desde Ushuaia con destino Cabo VerdeTres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertos relacionados con un posible foco de infección por hantavirus, que se transmiten a través de los roedores, en un barco de crucero que salió desde Ushuaia.

"La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo. A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica", indicó la organización a la agencia AFP.

La embarcación salió desde la capital fueguina hasta Cabo Verde, un país isleño, sobre el oeste africano.

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