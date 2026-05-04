Brote de hantavirus en un crucero: cómo se contagiaron y qué pasó con el resto de la tripulación

Resumen para apurados
- Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia el 20 de marzo, causó tres muertes y tres contagios. La OMS investiga el origen tras el deceso de pasajeros.
- Tras confirmarse un caso en Johannesburgo, las autoridades de Cabo Verde impiden el desembarco médico. El virus, transmitido por roedores, generó una crisis sanitaria en alta mar.
- La situación genera alerta internacional por la posible transmisión persona a persona del virus Andes. Se espera una resolución diplomática para asistir a los enfermos retenidos.
Según la Organización Mundial de la Salud, un crucero llamado MV Hondius tres personas perdieron su vida a causa de un brote de Hantavirus. El trasatlántico había salido del puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, el 20 de marzo con dirección a Cabo Verde, donde debía arribar el 4 de mayo.
Dos de los enfermos del prosible brote de Hantavirus se encuentran retenidos en el barco tras registrarse tres muertes a bordo. La OMS confirmó que al menos seis personas fueron afectados por el posible brote, tres enfermos y tres muertos.
Qué se sabe hasta ahora del posible brote de hantavirus en el crucero
Pese a la urgencia, la compañía lamentó que a las 21.00 GMT del domingo "las autoridades caboverdianas no han autorizado el desembarco de los pasajeros que requieren atención médica ni la realización de pruebas diagnósticas", lograron aclarar. Luego de una inspección en el navío para evaluar la situación, los funcionarios locales "aún no han tomado una decisión sobre su traslado a un centro médico", también anunciaron, en el país africano.
Por su parte, la OMS reportó seis afectados por un probable brote de hantavirus, con un saldo de tres fallecidos y tres enfermos. No obstante, el organismo aclaró que "solo en uno de los casos -el paciente internado en Johannesburgo- se ha confirmado por laboratorio la presencia del virus", dinfundió la organización, manteniendo al resto bajo sospecha clínica.
Los decesos ocurrieron en distintos puntos geográficos: el primero en la isla de Santa Helena y el segundo en Johannesburgo, según confirmaron el Departamento de Salud de Sudáfrica y fuentes cercanas al caso. La última muerte se produjo dentro del propio buque, donde todavía permanece el cuerpo de la víctima a la espera de una resolución oficial.
Qué es el hantavirus y cómo se transmite
El hantavirus representa una amenaza viral grave para los seres humanos, capaz de provocar cuadros clínicos mortales en diversas situaciones. Este grupo de virus reside principalmente en los roedores, animales que excretan el agente infeccioso mediante su orina, saliva y heces. Dicha dinámica biológica facilita la propagación del patógeno hacia las personas de manera directa o indirecta.
En el territorio argentino, el Ministerio de Salud de la Nación identifica dos manifestaciones principales: el síndrome pulmonar por hantavirus, la variante de mayor frecuencia a nivel local, y la fiebre hemorrágica con síndrome renal. La vía aérea constituye el método de contagio predominante, ya que las partículas virales presentes en los desechos de los roedores se mezclan con el polvo ambiental y terminan inhaladas por los individuos, especialmente en sitios cerrados o con suciedad acumulada.
Diversas especies transmiten el virus en el país, aunque el "ratón colilargo" destaca como el reservorio más relevante. En Argentina circula específicamente el "virus Andes"; esta variante posee una característica distintiva frente a otros hantavirus, pues permite la transmisión entre personas bajo ciertas circunstancias específicas.