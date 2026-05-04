Brote de hantavirus en un crucero: cómo se contagiaron y qué pasó con el resto de la tripulación

Qué se sabe hasta ahora del posible brote de hantavirus en el crucero

Pese a la urgencia, la compañía lamentó que a las 21.00 GMT del domingo "las autoridades caboverdianas no han autorizado el desembarco de los pasajeros que requieren atención médica ni la realización de pruebas diagnósticas", lograron aclarar. Luego de una inspección en el navío para evaluar la situación, los funcionarios locales "aún no han tomado una decisión sobre su traslado a un centro médico", también anunciaron, en el país africano.