Cómo prevenir el hantavirus en Tucumán: advierten sobre riesgos en casas cerradas y zonas de veraneo

“El virus está prácticamente en todo el mundo, con características propias según la región. En Argentina circula la cepa andina, que el año pasado dejó decenas de casos e incluso fallecimientos”, detalló. Según precisó, el principal vector en el país es el ratón colilargo, un roedor que habita zonas periféricas, cercanas a ríos, bosques y espacios turísticos, y que nada tiene que ver con los roedores urbanos.