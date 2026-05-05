Cómo prevenir el hantavirus en Tucumán: advierten sobre riesgos en casas cerradas y zonas de veraneo
Resumen para apurados
- Hugo Pizzi advierte en Tucumán sobre el hantavirus ante riesgos en casas de veraneo. La enfermedad, transmitida por roedores, exige prevención por su alta letalidad y falta de cura.
- El contagio ocurre al inhalar partículas de orina o heces de roedores silvestres. Se recomienda ventilar ambientes, limpiar con lavandina y usar barbijos en lugares cerrados.
- La prevención es crucial para evitar el colapso pulmonar en una región de riesgo. Se espera que estas medidas reduzcan brotes ante la falta de vacunas y tratamientos específicos.
El hantavirus vuelve a encender las alertas sanitarias y obliga a reforzar los cuidados dentro del hogar, especialmente en provincias como Tucumán donde conviven áreas urbanas con zonas rurales y de monte. El infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi explicó a LA GACETA que esta enfermedad, transmitida principalmente por roedores silvestres, requiere medidas preventivas concretas, sobre todo en viviendas que permanecen cerradas durante largos períodos.
“El virus está prácticamente en todo el mundo, con características propias según la región. En Argentina circula la cepa andina, que el año pasado dejó decenas de casos e incluso fallecimientos”, detalló. Según precisó, el principal vector en el país es el ratón colilargo, un roedor que habita zonas periféricas, cercanas a ríos, bosques y espacios turísticos, y que nada tiene que ver con los roedores urbanos.
Pizzi remarcó que el contagio ocurre cuando las personas inhalan partículas virales presentes en la orina o materia fecal seca del animal. “Ese polvillo contaminado es el gran problema, sobre todo en lugares cerrados donde el aire no circula”, explicó. Además, advirtió que en determinados brotes también puede haber transmisión de persona a persona, como se comprobó en el brote de Epuyén, en la Patagonia.
En ese contexto, el especialista puso el foco en los cuidados domésticos, clave para reducir riesgos:
- Ventilar siempre los ambientes cerrados antes de ingresar.
- Limpiar con una solución de agua y lavandina, que elimina el virus de manera efectiva.
- Usar barbijo o mascarilla al realizar tareas de limpieza en espacios cerrados o abandonados.
- Mantener el césped corto y despejar los alrededores de la vivienda para detectar la presencia de roedores.
También hizo hincapié en situaciones frecuentes en Tucumán, como las casas de campo o de veraneo. “El roedor se acerca donde encuentra alimento, por eso puede dejar rastros en lugares cerrados o depósitos”, señaló.
Otra recomendación importante es alejar las huertas del perímetro de la vivienda. “Si el terreno lo permite, hay que ubicarlas lo más lejos posible. El ratón puede contaminar los alimentos, especialmente si no se lavan adecuadamente”, indicó.
Además, sugirió evitar el contacto innecesario con superficies en zonas naturales o turísticas y reforzar la higiene de manos con alcohol en gel cuando no haya acceso a agua y jabón.
Por último, Pizzi aclaró que el hantavirus es una enfermedad grave que puede provocar un colapso pulmonar y cardíaco, y que actualmente no cuenta con un tratamiento específico ni vacuna. “Por eso la prevención es fundamental. Detectar síntomas a tiempo e internar rápidamente al paciente puede hacer la diferencia”, concluyó.