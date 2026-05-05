Alarma por hantavirus en un crucero: “El ratón que contagia la enfermedad habita en Tucumán”

La aparición de casos de hantavirus en un crucero internacional encendió las alertas sanitarias y puso el foco también en la situación local. Mientras se investigan contagios y fallecimientos a bordo de la embarcación que partió desde Ushuaia rumbo a Cabo Verde, el subsecretario de Salud de Tucumán, Marcelo Montoya, explicó a LA GACETA el escenario y llamó a la prudencia.