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Alarma por hantavirus en un crucero: “El ratón que contagia la enfermedad habita en Tucumán”

El subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, llevó tranquilidad al señalar que no hay casos recientes en la provincia, aunque pidió mantenerse informados.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Salud de Tucumán monitorea el brote de hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia tras reportarse muertes, debido a que el roedor transmisor es autóctono de la provincia.
  • El vector es el ratón colilargo, presente en la zona. Aunque no hay casos locales este año, el brote activó protocolos de aislamiento y evacuación bajo normas internacionales.
  • Pese al bajo riesgo de propagación global, autoridades instan a la prevención mediante higiene y ventilación, resaltando que la detección temprana es vital ante la falta de cura.
Resumen generado con IA

La aparición de casos de hantavirus en un crucero internacional encendió las alertas sanitarias y puso el foco también en la situación local. Mientras se investigan contagios y fallecimientos a bordo de la embarcación que partió desde Ushuaia rumbo a Cabo Verde, el subsecretario de Salud de Tucumán, Marcelo Montoya, explicó a LA GACETA el escenario y llamó a la prudencia.

“El vector que transmite la enfermedad, el ratón colilargo, es un roedor silvestre que habita en nuestra zona”, señaló el funcionario, al tiempo que aclaró que en la provincia no se registraron casos en lo que va del año. “El año pasado tuvimos uno, pero se trató de una persona que venía del norte”, precisó.

Cómo prevenir el hantavirus en Tucumán: advierten sobre riesgos en casas cerradas y zonas de veraneo

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El brote detectado en el crucero (con varios casos sospechosos, al menos un contagio confirmado y tres fallecimientos en estudio) generó preocupación a nivel internacional e intervenciones de organismos sanitarios. Sin embargo, Montoya remarcó que, según la información disponible, el riesgo global es bajo. “La Organización Mundial de la Salud indica que no hay un riesgo elevado de propagación”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que las medidas adoptadas en la embarcación son las adecuadas: aislamiento de los casos, monitoreo de los contactos estrechos y evacuación de los pacientes con síntomas. “Todo lo que se está haciendo responde a los protocolos internacionales”, indicó.

Recomiendan ventilar ambientes antes de desmalezar e higienizar para prevenir casos de hantavirus. Recomiendan ventilar ambientes antes de desmalezar e higienizar para prevenir casos de hantavirus. Foto: AFP

El funcionario también se refirió a las posibles vías de contagio. Si bien el hantavirus se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores infectados, existe una variante -conocida como “Andes”- que puede propagarse entre personas en situaciones específicas. “Se da en contextos de contacto estrecho, por vía aérea, pero no es lo habitual”, aclaró.

Un influencer contó cómo vive a bordo del crucero donde se desató el brote de hantavirus

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Respecto de la gravedad de la enfermedad, Montoya detalló que suele comenzar con síntomas inespecíficos como fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas y vómitos. En los casos más severos, puede evolucionar rápidamente hacia un cuadro respiratorio grave. “Se produce un síndrome cardiopulmonar que puede derivar en una falla orgánica múltiple. Por eso es clave la detección temprana”, explicó.

Consultado sobre el tratamiento, indicó que no existe una terapia específica contra el virus. “El abordaje es sintomático y de sostén. Por eso, actuar a tiempo mejora significativamente las probabilidades de recuperación”, subrayó.

Finalmente, Montoya insistió en la importancia de la información responsable y el seguimiento de fuentes oficiales. “Es fundamental que la población esté bien informada y que los medios comuniquen con responsabilidad”, concluyó.

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