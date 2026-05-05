Triple crimen narco: así fue la llegada de "Pequeño J", extraditado desde Perú

De acuerdo con la investigación, el detonante del horror fue el presunto robo de una partida de estupefacientes o dinero en efectivo. Lo que siguió fue un despliegue de sadismo: las tres jóvenes fueron torturadas, mutiladas y enterradas en fosas precarias en una vivienda de Villa Vatteone. Las pruebas contra “Pequeño J” son robustas: se lo vincula con la inteligencia previa al crimen y existen registros fílmicos que lo posicionan junto a una de las víctimas días antes de su desaparición. Además, en un allanamiento previo en Isidro Casanova, la policía halló su arma calibre .40 y ropa con manchas hemáticas.