Triple crimen narco: así fue la llegada de "Pequeño J", extraditado desde Perú

Resumen para apurados
- Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', llegó extraditado de Perú a El Palomar por el triple crimen narco de Florencio Varela para declarar hoy ante la justicia federal.
- Capturado en Lima tras fugarse, se lo acusa de torturar y matar a tres jóvenes por una disputa de drogas. El operativo incluyó traslados aéreos custodiados por la PFA e Interpol.
- El procesado enfrenta una posible reclusión perpetua por homicidio agravado. El avance de la causa federal busca desarticular nexos entre el narcotráfico y la violencia de género.
Bajo un operativo de seguridad de máxima complejidad que involucró traslados transnacionales y la coordinación de fuerzas federales, aterrizó anoche en suelo argentino Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”. El joven, de nacionalidad peruana, es uno de los acusados por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela en septiembre de 2025, un caso donde la violencia extrema y el narcotráfico se entrelazaron.
El arribo se produjo en la Base Aérea de El Palomar, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina. El despliegue, que incluyó escalas técnicas en Salta y Asunción, estuvo custodiado por efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y el área de enlace de Interpol.
Valverde Victoriano había sido capturado en Lima en septiembre del año pasado, tras una breve pero intensa fuga que lo llevó a cruzar fronteras de forma clandestina. Las autoridades del Servicio Penitenciario Federal optaron por el traslado de "Pequeño J" al módulo de jóvenes adultos del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.
Al ser consultados sobre la demora en el proceso, investigadores judiciales explicaron que los tiempos respondieron a la soberanía de los procesos externos: “La medida se firmó hace un mes y medio. Todo ocurrió dentro de los canales normales. Perú suele demorar por su propio sistema. Todo pasa por la Corte y el Ejecutivo. Hay pocas más manos y es todo más centralizado. Así, las cosas se demoran”.
"Pequeño J" deberá prestar hoy declaración ante la justicia
El Juzgado Federal N°2 de Morón, bajo la titularidad del juez Jorge Rodríguez y con la instrucción del secretario Ignacio Calvi, llevará adelante hoy la indagatoria de Valverde Victoriano vía Zoom. Se le imputan los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa, con los agravantes de ensañamiento, alevosía, premeditación y violencia de género.
Las víctimas del triple crimen, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, sufrieron un calvario. En la justicia son contundentes respecto al futuro del procesado: si los cargos se sostienen en el debate oral, la única sentencia posible es la de reclusión perpetua. No hay otra para “Pequeño J”.
El expediente que ahora tramita en el fuero federal tuvo su origen en la justicia ordinaria de La Matanza, donde los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Claudio Rulli lograron desentrañar la mecánica de los femicidios antes de derivar la causa por la evidente vinculación con el narcotráfico.
De acuerdo con la investigación, el detonante del horror fue el presunto robo de una partida de estupefacientes o dinero en efectivo. Lo que siguió fue un despliegue de sadismo: las tres jóvenes fueron torturadas, mutiladas y enterradas en fosas precarias en una vivienda de Villa Vatteone. Las pruebas contra “Pequeño J” son robustas: se lo vincula con la inteligencia previa al crimen y existen registros fílmicos que lo posicionan junto a una de las víctimas días antes de su desaparición. Además, en un allanamiento previo en Isidro Casanova, la policía halló su arma calibre .40 y ropa con manchas hemáticas.