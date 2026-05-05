Secciones
Seguridad

Triple crimen narco: así fue la llegada de "Pequeño J", extraditado desde Perú

Se le imputan los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa, con los agravantes de ensañamiento, alevosía, premeditación y violencia de género.

EN LIMA. Tony Janzen Valverde Victoriano fue detenido hace ocho meses y ayer abandonó la capita peruana. EN LIMA. Tony Janzen Valverde Victoriano fue detenido hace ocho meses y ayer abandonó la capita peruana. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', llegó extraditado de Perú a El Palomar por el triple crimen narco de Florencio Varela para declarar hoy ante la justicia federal.
  • Capturado en Lima tras fugarse, se lo acusa de torturar y matar a tres jóvenes por una disputa de drogas. El operativo incluyó traslados aéreos custodiados por la PFA e Interpol.
  • El procesado enfrenta una posible reclusión perpetua por homicidio agravado. El avance de la causa federal busca desarticular nexos entre el narcotráfico y la violencia de género.
Resumen generado con IA

Bajo un operativo de seguridad de máxima complejidad que involucró traslados transnacionales y la coordinación de fuerzas federales, aterrizó anoche en suelo argentino Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”. El joven, de nacionalidad peruana, es uno de los acusados por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela en septiembre de 2025, un caso donde la violencia extrema y el narcotráfico se entrelazaron.

El arribo se produjo en la Base Aérea de El Palomar, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina. El despliegue, que incluyó escalas técnicas en Salta y Asunción, estuvo custodiado por efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y el área de enlace de Interpol.

“Sotacuro está por encima de Pequeño J”: los datos que dio Celeste podrían cambiar la investigación por el triple crimen

“Sotacuro está por encima de Pequeño J”: los datos que dio Celeste podrían cambiar la investigación por el triple crimen

Valverde Victoriano había sido capturado en Lima en septiembre del año pasado, tras una breve pero intensa fuga que lo llevó a cruzar fronteras de forma clandestina. Las autoridades del Servicio Penitenciario Federal optaron por el traslado de "Pequeño J" al módulo de jóvenes adultos del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

Al ser consultados sobre la demora en el proceso, investigadores judiciales explicaron que los tiempos respondieron a la soberanía de los procesos externos: “La medida se firmó hace un mes y medio. Todo ocurrió dentro de los canales normales. Perú suele demorar por su propio sistema. Todo pasa por la Corte y el Ejecutivo. Hay pocas más manos y es todo más centralizado. Así, las cosas se demoran”.

"Pequeño J" deberá prestar hoy declaración ante la justicia

El Juzgado Federal N°2 de Morón, bajo la titularidad del juez Jorge Rodríguez y con la instrucción del secretario Ignacio Calvi, llevará adelante hoy la indagatoria de Valverde Victoriano vía Zoom. Se le imputan los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa, con los agravantes de ensañamiento, alevosía, premeditación y violencia de género.

“Miguel lo hizo gratis, pero a "Pequeño J" le pagaron un millón de dólares”: la escalofriante confesión de una de las detenidas por el triple femicidio

“Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares”: la escalofriante confesión de una de las detenidas por el triple femicidio

Las víctimas del triple crimen, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, sufrieron un calvario. En la justicia son contundentes respecto al futuro del procesado: si los cargos se sostienen en el debate oral, la única sentencia posible es la de reclusión perpetua. No hay otra para “Pequeño J”.

ESCAPE. Usando su pasaporte peruano, ESCAPE. Usando su pasaporte peruano, FOTO TOMADA DE INFOBAE.COm

El expediente que ahora tramita en el fuero federal tuvo su origen en la justicia ordinaria de La Matanza, donde los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Claudio Rulli lograron desentrañar la mecánica de los femicidios antes de derivar la causa por la evidente vinculación con el narcotráfico.

Triple femicidio narco: así es la cárcel peruana donde "Pequeño J" espera su extradición

Triple femicidio narco: así es la cárcel peruana donde Pequeño J espera su extradición

De acuerdo con la investigación, el detonante del horror fue el presunto robo de una partida de estupefacientes o dinero en efectivo. Lo que siguió fue un despliegue de sadismo: las tres jóvenes fueron torturadas, mutiladas y enterradas en fosas precarias en una vivienda de Villa Vatteone. Las pruebas contra “Pequeño J” son robustas: se lo vincula con la inteligencia previa al crimen y existen registros fílmicos que lo posicionan junto a una de las víctimas días antes de su desaparición. Además, en un allanamiento previo en Isidro Casanova, la policía halló su arma calibre .40 y ropa con manchas hemáticas.

Temas Policía Federal ArgentinaNarcotráficoFemicidio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Triple crimen de Florencio Varela: Pequeño J no aceptó la extradición voluntaria a la Argentina

Triple crimen de Florencio Varela: "Pequeño J" no aceptó la extradición voluntaria a la Argentina

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Triple crimen: Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, es trasladado a la Argentina

Triple crimen: Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J", es trasladado a la Argentina

Triple crimen de Florencio Varela: ¿cuándo podría ser extraditado a la Argentina Pequeño J?

Triple crimen de Florencio Varela: ¿cuándo podría ser extraditado a la Argentina "Pequeño J"?

Lo más popular
Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán
1

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000
2

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
3

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos
4

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios
5

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
2

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
3

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos
4

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
5

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Más Noticias
Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Qué se sabe de la avioneta que cayó en el chaco salteño

Qué se sabe de la avioneta que cayó en el chaco salteño

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios

Facundo Ale, hijo del Mono Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

¿La “motosierra” está beneficiando a los narcos?

¿La “motosierra” está beneficiando a los narcos?

Comentarios