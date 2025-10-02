Triple crimen: Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J", es trasladado a la Argentina

El avión de la Fuerza Aérea Argentina arribó a la capital peruana cinco minutos después de las 16.30, con siete efectivos de la Policía Federal Argentina e Interpol, además de tres agentes de la Policía Bonaerense. Ellos fueron los encargados de recibir al sospechoso, detenido el martes pasado cuando planeaba encontrarse con “Pequeño J” en una plaza del distrito Los Olivos.