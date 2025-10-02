Triple crimen: Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J", es trasladado a la Argentina

El operativo para traer de regreso a la Argentina a Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha del "Pequeño J", acusado de ser el autor intelectual del triple crimen ocurrido en Florencio Varela, se puso en marcha este jueves en Lima, Perú.
El avión de la Fuerza Aérea Argentina arribó a la capital peruana cinco minutos después de las 16.30, con siete efectivos de la Policía Federal Argentina e Interpol, además de tres agentes de la Policía Bonaerense. Ellos fueron los encargados de recibir al sospechoso, detenido el martes pasado cuando planeaba encontrarse con “Pequeño J” en una plaza del distrito Los Olivos.
Ozorio está acusado, junto a “Pequeño J”, de haber participado en el crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, quienes fueron asesinadas en una vivienda de Florencio Varela en un hecho vinculado al narcotráfico.
Entrega y vuelo de regreso
Tras una conferencia de prensa conjunta, las autoridades peruanas entregaron formalmente a Ozorio a la comitiva argentina a las 17.36. Inmediatamente después, el sospechoso fue trasladado al avión militar que lo conduciría de regreso al país.
Con esta detención, Ozorio se convierte en el octavo de los nueve acusados capturados por el triple femicidio.
El vuelo partió desde el aeropuerto de Lima rumbo a Buenos Aires y, según lo previsto, realizará una escala en Salta, tal como ocurrió en el viaje de ida.