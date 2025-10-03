Secciones
Triple crimen de Florencio Varela: "Pequeño J" no aceptó la extradición voluntaria a la Argentina

El acusado ratificó su inocencia ante las autoridades peruanas y su abogado pidió que quede en libertad.

Hace 38 Min

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en una vivienda de Florencio Varela, se opuso a un trámite de extradición simplificada o voluntaria a la Argentina.

La decisión se tomó tras un breve receso solicitado por el acusado para consultar con su abogado personal, quien lo acompañó durante la audiencia a cargo del juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona

Al retomar la sesión, "Pequeño J" manifestó que no aceptaba la opción de extradición voluntaria, y fue su defensor quien explicó la postura elegida.

El abogado explicó que su cliente es inocente y que decidió regresar a Perú luego de ver las noticias argentinas, sintiéndose indefenso. “Vio que su nombre y apellido salía en la televisión y él es solo un joven de veinte años. Dijo: ‘en Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿quién me va a poner un abogado? Por eso fue la idea de que se venga al Perú’”, señaló.

En este marco, el letrado solicitó que "Pequeño J" obtenga libertad con restricciones, en contraste con la Fiscalía, que pidió que el acusado permanezca en prisión preventiva. “Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, el planteamiento de esta defensa, estratégicamente o tácticamente, es que se demore. Que siga su curso normal (la extradición), cosa que enfríe las cosas y se pueda llevar adelante allá los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos”, añadió.

Además, el abogado destacó los tres arraigos presentados en favor de su defendido: laboral, domiciliario y familiar. “La casa donde vive es una casa conocida de sus señores padres. Por tanto, esta defensa solicita al señor magistrado que en vuestra jurisdicción se le dé la libertad con comparecencia para que mi patrocinado pueda trabajar también y aportar por la familia. Esta defensa le solicita su comprensión. Es un joven que tiene 20 años, tiene mucho por dar, como dice, a la sociedad peruana y al Estado peruano. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para mi patrocinado”, sentenció.

