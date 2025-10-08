“Sotacuro está por encima de Pequeño J”: los datos que dio Celeste podrían cambiar la investigación por el triple crimen

En las últimas horas, Celeste Magalí González Guerrero, la primera detenida por el triple crimen de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) en Florencio Varela, declaró información relevante que podría cambiar el rumbo de la investigación. En este sentido, la acusada reveló: “Sotacuro está por encima de Pequeño J”.
Los detalles de la declaración de Celeste González Guerrero
En este contexto, según la mujer que amplió hoy su declaración indagatoria ante el fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, a cargo de la investigación, Sotacuro Lázaro no solo es el jefe de la organización, sino que también habría participado de dos homicidios.
De esta manera, Tony Janzen Valverde Victoriano (20), más conocido como “Pequeño J” tan solo habría seguido órdenes de su superior. No obstante, la detenida ubicó al peruano en la camioneta Chevrolet Tracker blanca que en la noche del viernes 19 de septiembre trasladó a las víctimas hasta la casa en Villa Vatteone.
Asimismo, González Guerreo afirmó que “Las chicas bajaron sonrientes, se las veía como engañadas que venían a una fiesta”. En este sentido, la detenida también indicó que a las cuatro de la madrugada volvió a su casa y vio que su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), luego detenido, le abrió la puerta y “tenía uno de sus dedos sangrando”.
“Me explica que cuando fue a la casa a dejar el parlante, cuando abrió la puerta, una de las chicas quiso salir corriendo como para escaparse y ante eso él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio y mató a la chica que se quería escapar. Me dijo que la mató con el destornillador clavándoselo en el cuello y como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”, expresó Celeste sobre el asesinato de una de las víctimas.
Del mismo modo, la imputada dio más detalles escalofriantes del hecho y afirmó: “Miguel me dijo que a Brenda la mataron primero, luego a Morena y última a Lara. Mencionó que a la que le cortaron los dedos, estaban jodiendo con que uno de sus falanges se lo comió su perro Pantera”.
“Él le dijo a Lara que si le hacía el amor rico al sujeto que tenía un arma Glock, a lo mejor vivía. Miguel me dijo que ese hombre le dijo a Lara que se iba a morir igual, pero no iba a sufrir como las otras”, detalló la mujer sobre el relato de su pareja.
Por otra parte, González Guerrero afirmó que Matías Agustín Ozorio (28), otro de los detenidos, le contó que una persona que no logró identificar le pagó a “Pequeño J” “un millón de dólares por lo que hicieron”, además del pago inicial a Villanueva de mil dólares por el uso de su casa.
Además, la detenida sumó a tres hombres peruanos con “guantes de látex” en la escena. En este sentido, afirmó que uno de ellos era David Gustavo Morales Huamaní (36), conocido como “El Loco David” o “El Tarta”.
La razón detrás del triple crimen en Florencio Varela
Por otro lado, González Guerreo en su ampliación de indagatoria ante el fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, aseguró: “Le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’. Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no se quién fue. Aunque creo que la de 15 años no tenía nada que ver”. En este contexto, “Duro” es Sotacuro Lázaro, quien fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón, a 600 metros de la ciudad jujeña de La Quiaca.
De esta manera, las autoridades señalaron que Tony Janzen “Pequeño J” Valverde Victoriano y Matías Ozorio fueron parte de la línea principal del crimen pero entienden que fue Sotacuro quien dio la orden final, ya que había sido la víctima del robo de droga.
La situación actual de Celeste González Guerrero
Por otro lado, en diversas declaraciones periodísticas, Daniel Giaquinta, abogado de Celeste, aseguró que “todos los asesinos ya están detenidos”. Asimismo, el letrado destacó que pidió que su defendida sea considerada “testigo protegida” ya que brindó datos importantes en su declaración.
En paralelo, Giaquinta también aseguró que su cliente sigue en peligro y explicó: “aún estando detenida en el penal había una compañera de nacionalidad peruana que la amenazaba y tuvieron que trasladarla de pabellón”. Además dijo que la mujer es adicta, que la pareja de la joven la usaba para esconder drogas en la casa y que nunca pensó que allí iban a cometer los asesinatos.
Por otra parte, el letrado no dudó e insistió en que Celeste no estuvo en la casa cuando asesinaron a las chicas y que sólo participó de la limpieza de la escena.