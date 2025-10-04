Secciones
Triple crimen de Florencio Varela: ¿cuándo podría ser extraditado a la Argentina "Pequeño J"?

El principal acusado se declaró inocente y la Justicia peruano le dictó nueve meses de prisión preventiva.

DETENIDO. “Pequeño J” fue capturado el martes por la Policía de Perú en la localidad de Pucusana. DETENIDO. “Pequeño J” fue capturado el martes por la Policía de Perú en la localidad de Pucusana.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó que el proceso de extradición desde Perú hacia Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, principal acusado del triple femicidio de Florencio Varela, podría tardar unas dos semanas aproximadamente.

"Habitualmente una extradición como esta puede tardar entre diez días y quince días. Hay que ver cómo fluye toda la información y ahí empezará un proceso donde, si él hubiese aceptado ayer la extradición, hubiera sido más rápido. Ahora, hay una segunda etapa, que va a transcurrir en estos días, así que yo espero que en diez o quince días, lo podamos tener aquí", estimó Alonso en diálogo con Radio Mitre.

El ministro comparó el caso de “Pequeño J” con el del capo narco peruano Raúl Martín Maylli Rivera, conocido como “Dumbo”, quien fue condenado a 32 años de prisión como jefe de una organización dedicada a la venta de drogas en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y en parte del territorio de Lomas de Zamora.

El proceso de extradición de "Pequeño J" desde Perú

"Habitualmente este proceso (de extradición) con delincuentes de este tipo tarda más o menos ese tiempo (unos 15 días). Vamos a ver cómo fluye todo el operativo, todo el proceso judicial que se tiene que dar en Perú. Por ejemplo, 'Dumbo', que fue condenado, que asumió sus cargos ante la Justicia argentina, reconoció lo que hizo, fue detenido en Perú y la justicia peruana lo extraditó", detalló Alonso.

El funcionario destacó además la colaboración histórica de Perú con la justicia argentina: "Perú tiene una tradición de colaborar con la justicia argentina en estos temas, así que yo creo que podrá tardar un poco más, un poco menos, pero, pero se va a dar ese proceso de extradición".

