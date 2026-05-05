Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán avanza en la sede del Registro Civil con una inversión de $700 millones para centralizar trámites y mejorar la atención ciudadana durante este año.
- Con un avance del 30%, el proyecto integra un edificio moderno y la restauración del sector histórico. Ya finalizaron las fundaciones y la estructura de hormigón de planta baja.
- Se prevé inaugurar la obra en noviembre bajo la gestión de Jaldo. La modernización busca agilizar el acceso a la identidad en instalaciones de primer nivel con fondos provinciales.
Con un avance cercano al 30% y una inversión provincial superior a los $ 700 millones la obra contempla tanto la construcción de un edificio moderno como la recuperación integral del sector histórico.
El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público continúa impulsando la modernización de los espacios de atención al ciudadano con un avance sostenido en la construcción del nuevo edificio del Registro Civil en la capital. Tras completar la fase de fundaciones y la estructura de hormigón de la planta baja, los equipos técnicos ya trabajan en la proyección del primer piso y en el soporte de la cubierta. Esta obra es fundamental para centralizar trámites y brindar un entorno más cómodo y ágil para todos los tucumanos.
El proyecto integral combina innovación y preservación arquitectónica. Por un lado se levanta una estructura totalmente nueva que consta de planta baja y planta alta, donde ya se encuentran finalizadas las instalaciones sanitarias en ambos niveles. Paralelamente, se ejecuta una recuperación estructural y modernización del edificio histórico, trabajando actualmente en las columnas de la parte patrimonial para devolverle su valor original sin resignar funcionalidad. Según las previsiones técnicas los plazos de obra se vienen cumpliendo de acuerdo a lo pactado, estimando su inauguración para el próximo mes de noviembre. Desde el gobierno señalaron que este avance es el resultado de la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo, quien ha priorizado la inversión con fondos propios para garantizar infraestructura de calidad. La supervisión de los trabajos estuvo encabezada por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, junto a la directora de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Beatriz Monasterio.
Modernización general
Al respecto, Nazur destacó el impacto de la inversión: “hoy nos encontramos de visita de obra viendo los importantes avances de este proyecto que es fundamental para la comunidad. Vemos que ya hemos salido de la fundación y los plazos se vienen cumpliendo. Estamos trabajando, según las instrucciones del gobernador Jaldo, tanto en el edificio nuevo como en el histórico con una modernización general, bajo una inversión del Gobierno provincial superior a los 700 millones de pesos. Con este ritmo esperamos finalizar en noviembre de este año”.
Por su parte, Monasterio, brindó precisiones sobre el estado técnico: “la estructura de hormigón de planta baja está terminada y ahora continuamos en el primer piso. Las instalaciones sanitarias ya están completas tanto en planta baja como en planta alta. También seguimos con los trabajos en las columnas de la parte patrimonial. Actualmente, la obra tiene un avance cercano al 30%”. La transformación del Registro Civil representa un hito en la gestión de servicios públicos, garantizando que el acceso a la identidad se realice en instalaciones de primer nivel.