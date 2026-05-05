Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios

El proyecto integral combina innovación y preservación arquitectónica. Por un lado se levanta una estructura totalmente nueva que consta de planta baja y planta alta, donde ya se encuentran finalizadas las instalaciones sanitarias en ambos niveles. Paralelamente, se ejecuta una recuperación estructural y modernización del edificio histórico, trabajando actualmente en las columnas de la parte patrimonial para devolverle su valor original sin resignar funcionalidad. Según las previsiones técnicas los plazos de obra se vienen cumpliendo de acuerdo a lo pactado, estimando su inauguración para el próximo mes de noviembre. Desde el gobierno señalaron que este avance es el resultado de la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo, quien ha priorizado la inversión con fondos propios para garantizar infraestructura de calidad. La supervisión de los trabajos estuvo encabezada por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, junto a la directora de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Beatriz Monasterio.