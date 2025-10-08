“Miguel lo hizo gratis, pero a "Pequeño J" le pagaron un millón de dólares”: la escalofriante confesión de una de las detenidas por el triple femicidio

“Miguel (Villanueva, mi pareja) lo hizo gratis, eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio (‘Pequeño J’) alguien —no sé quiénes— le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, afirmó González Guerrero ante la fiscalía.