Triple crimen de Florencio Varela: quién es cada uno de los siete detenidos

La causa que conmociona a Florencio Varela por el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) ya cuenta con siete detenidos, aunque la Justicia continúa buscando a los principales responsables: Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y su ladero Matías Ozorio.
Los arrestos incluyen a personas involucradas en la limpieza de la escena del crimen, la propiedad donde se hallaron los cuerpos, el vehículo utilizado para transportar a las víctimas y quienes cavaron los pozos para los entierros.
Los siete detenidos y sus roles
1- Ariel Giménez – El encargado de cavar la fosa
Giménez fue detenido tras operativos en Florencio Varela. Se le acusa de cavar el pozo séptico donde aparecieron los cuerpos, un dato confirmado gracias a las declaraciones de vecinos de la zona.
2- Lázaro Víctor Sotacuro – El conductor de la camioneta
Señalado como conductor del Chevrolet blanco usado como vehículo de apoyo. En el auto también viajaba Florencia Ibáñez, su sobrina, que más tarde se convirtió en la séptima detenida. La camioneta fue preservada en la DDI de Quilmes y será sometida a pericias forenses.
3- Miguel Ángel Villanueva Silva (25) – Dueño de la casa
Propietario de la vivienda en el barrio La Esperanza donde se hallaron los cuerpos. Su domicilio registrado coincide con esa ubicación.
4- Magalí Celeste González Guerrero (28) – Dueña y pareja de Villanueva
Pareja de Villanueva y copropietaria de la vivienda. Fue detenida junto a él en un hotel de la zona. Aunque se mostró arrepentida, evitó dar nombres en su declaración.
5- Daniela Iara Ibarra (19) – Vinculada a la propiedad y encubrimiento
Detenida con Villanueva y González Guerrero. Su domicilio también se encuentra en Florencio Varela y se investiga su posible conexión con narcos que operan en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.
6- Maximiliano Andrés Parra (18) – Sorprendido lavando manchas de sangre
Junto a Ibarra, fue arrestado in fraganti mientras intentaba borrar rastros hemáticos en la vivienda. Ambos viven en distintos domicilios del barrio Santa Rosa, a unos seis kilómetros del lugar del hallazgo.
7- Florencia Ibáñez (30) – La sobrina que se entregó
Sobrina de Sotacuro, se presentó voluntariamente ante la Justicia. Admitió haber viajado en el vehículo blanco utilizado como apoyo en el secuestro y asesinato de las víctimas, y declaró previamente a TN: “El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”.
“Pequeño J”, el presunto autor intelectual
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, es el criminal más buscado del país. Está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen y tiene orden de captura nacional e internacional.
Según fuentes del caso, las víctimas trabajaban o estaban vinculadas a un subgrupo de delincuentes que cuestionaba el liderazgo de “Pequeño J”. El asesinato podría responder a dos hipótesis: una “mexicaneada” o una traición dentro de la estructura narco, y las jóvenes habrían sido obligadas a participar en un robo de cocaína descubierto por el líder, según indicaron los investigadores.