Triple crimen de Florencio Varela: quién es cada uno de los siete detenidos

7- Florencia Ibáñez (30) – La sobrina que se entregó

Sobrina de Sotacuro, se presentó voluntariamente ante la Justicia. Admitió haber viajado en el vehículo blanco utilizado como apoyo en el secuestro y asesinato de las víctimas, y declaró previamente a TN: “El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”.