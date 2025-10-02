Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Tony Janzen Valverde Victoriano tiene 20 años, pero en el mundo delictivo su nombre ya pesa con fuerza. Conocido como “Pequeño J”, está señalado como el autor intelectual y material del triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las jóvenes de 20 y 15 años que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en un brutal episodio ligado al contexto narco. El detenido proviene de una familia de generaciones de criminales y habría comenzado desde chico a tener contacto con la vida delictiva.