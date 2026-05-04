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Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

El hecho ocurrió este fin de semana durante un encuentro deportivo en Cafayate y generó un fuerte impacto en ámbitos políticos y sociales de Salta.

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • El polista Esteban “Cun” D’Andrea Patrón Costas, de 34 años e hijo de un senador, murió este fin de semana tras descompensarse durante un partido en Cafayate, Salta.
  • El deportista se desplomó luego del primer chukker. Pese a recibir maniobras de RCP por 50 minutos, no pudo ser reanimado. Tenía una destacada trayectoria nacional e internacional.
  • El hecho generó profunda conmoción en los ámbitos político y social de Salta. Instituciones y funcionarios enviaron condolencias ante la pérdida de un reconocido referente deportivo.
Resumen generado con IA

La provincia de Salta atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse este fin de semana el fallecimiento de Esteban “Cun” D’Andrea Patrón Costas, de 34 años, hijo del senador provincial por Chicoana, Esteban D’Andrea.

Según trascendió, el joven sufrió una descompensación repentina mientras participaba de un partido de polo en Cafayate. De acuerdo con versiones surgidas del lugar, el episodio ocurrió al finalizar el primer chukker, cuando comenzó a sentirse mal y se desplomó.

Testigos señalaron que de inmediato se activaron maniobras de asistencia y reanimación cardiopulmonar que se extendieron durante aproximadamente 50 minutos. Pese al esfuerzo del personal presente y a la rápida intervención para trasladarlo a un centro médico, no logró ser reanimado.

Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre las causas del fallecimiento, aunque allegados indicaron que se trató de un episodio súbito ocurrido en plena actividad deportiva.

Dolor y conmoción en el ámbito político y social

La noticia provocó una fuerte repercusión en distintos sectores de la provincia, especialmente en el ámbito político y en la comunidad de Chicoana, donde la familia D’Andrea mantiene una extensa trayectoria pública.

Desde la Municipalidad de El Carril expresaron su pesar a través de un mensaje institucional, en el que señalaron que la partida del joven “enluta a toda la comunidad”.

El intendente Efraín Orosco Bernadette, junto al equipo de gobierno municipal, hizo llegar sus condolencias al senador provincial y a toda su familia, sumándose a numerosas muestras de acompañamiento que se multiplicaron durante las últimas horas por parte de dirigentes, referentes sociales y vecinos.

Una figura destacada del polo salteño

Esteban “Cun” D’Andrea Patrón Costas era ampliamente reconocido en el ambiente del polo, disciplina en la que había construido una destacada trayectoria.

Participó en competencias de nivel nacional e internacional, consolidándose como un jugador respetado dentro del circuito y manteniendo una activa presencia en torneos desarrollados en distintos puntos del país.

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