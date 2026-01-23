Confirman el fallecimiento de una mujer de 35 años por hantavirus en Buenos Aires

Este martes por la noche, la provincia de Buenos Aires registró un nuevo fallecimiento por hantavirus. Una mujer de 35 años falleció en la ciudad de Arrecifes, al norte de la provincia, sumando un total de 14 muertes por este virus. Hasta el 27 de diciembre, según el Boletín Epidemiológico Nacional, se informaron 77 casos confirmados y un total de 23 muertes, a las cuales se suman las de las últimas tres semanas.