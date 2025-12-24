Alerta por hantavirus en Salta: son 12 las personas infectadas y hay cinco fallecidos

De acuerdo con los datos oficiales, los contagios aumentaron un 17% en lo que va del año en relación con la media registrada entre 2020 y 2024. El informe señala que el 70% de los casos correspondientes a la temporada se concentra en la región Centro, que incluye la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. En segundo lugar se ubica la región Sur —Neuquén, Río Negro y Chubut— con el 17%, mientras que en el NOA, conformado por Salta, Jujuy y Tucumán, la cantidad de casos se encuentra dentro de los niveles esperados para el período 2025-2026.