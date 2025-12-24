Alerta por hantavirus en Salta: son 12 las personas infectadas y hay cinco fallecidos

Salta atraviesa una situación de alerta sanitaria luego de que se notificaran doce casos de hantavirus y cinco fallecimientos en las últimas horas, informó el Ministerio de Salud de la provincia. Según explicó el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, siete pacientes lograron una evolución favorable y recibieron el alta médica.
De acuerdo con el último informe oficial, hasta el 22 de diciembre de 2025 los contagios se distribuyen en los departamentos de Anta (2), Orán (6), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1). En este contexto, las autoridades sanitarias instaron a la comunidad, particularmente a los habitantes de áreas rurales, a reforzar la limpieza de casas y espacios descocupados para prevenir la presencia de roedores y reducir las posibilidades de infección.
La situación de la hantavirosis en la Argentina
El más reciente Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer información actualizada que da cuenta de la circulación de casos de hantavirosis en diferentes puntos del país. El reporte permite dimensionar el alcance actual de la enfermedad.
De acuerdo con los datos oficiales, los contagios aumentaron un 17% en lo que va del año en relación con la media registrada entre 2020 y 2024. El informe señala que el 70% de los casos correspondientes a la temporada se concentra en la región Centro, que incluye la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. En segundo lugar se ubica la región Sur —Neuquén, Río Negro y Chubut— con el 17%, mientras que en el NOA, conformado por Salta, Jujuy y Tucumán, la cantidad de casos se encuentra dentro de los niveles esperados para el período 2025-2026.
Qué es el hantavirus y cómo prevenirlo
El hantavirus es una enfermedad viral aguda que se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados o con sus excretas. El contagio puede producirse al inhalar partículas presentes en el aire contaminadas con orina, saliva o heces de estos animales, especialmente en espacios cerrados, poco ventilados o con acumulación de polvo.
Los primeros síntomas suelen ser inespecíficos y pueden incluir fiebre, dolores musculares, cansancio intenso, dolor de cabeza y malestar general. En algunos casos, la enfermedad puede evolucionar de manera grave y afectar el sistema respiratorio, por lo que el diagnóstico y la atención médica temprana resultan fundamentales.
La prevención del hantavirus se basa, principalmente, en evitar el contacto con roedores y reducir las condiciones que favorecen su presencia. Entre las medidas más importantes se encuentran mantener limpias las viviendas y los alrededores, eliminar malezas y basura, sellar posibles accesos a casas o galpones y ventilar adecuadamente los ambientes cerrados antes de ingresar.